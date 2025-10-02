Leo Harlem se suma a la promoción del Vermú Solidario de este domingo en Zamora

Desde tiempos inmemoriales, León y Zamora han sido dos provincias hermanadas. Una estrecha relación que se nota también en los habitantes zamoranos y leoneses, sobre todo cuando las cosas se ponen fea en alguno de estos lugares. El último ejemplo llegó el pasado mes de agosto, cuando una ingente cantidad de incendios forestales afectó a ambas provincias, incluso con fuegos que cruzaban de una a otra sin compasión por todo lo que encontraban a su paso. En apoyo a los afectados se jugó un cuadrangular en el que participó el Zamora CF... Y este domingo llega un Vermú Solidario organizado por varios cocineros zamoranos.

Durante las últimas semanas, la promoción de este evento ha traspasado todos los límites provinciales existentes y ha llegado incluso a oídos de Leo Harlem. Nacido hace 62 años en la localidad leonesa de Matarrosa del Cil, el arraigo del humorista con la provincia de Zamora ha quedado patente en múltiples ocasiones. Con su carácter solidario por bandera, el ahora presentador de 'Leo Talks' (programa de Movistar+) se ha sumado a la causa y ha mandado un vídeo de cariño a los organizadores del Vermú Solidario, al que invita a todo aquel que esté interesado en ayudar a los más damnificados por los incendios.

"Es un anuncio de algo a lo que no podéis faltar nadie" comienza explicando Leo Harlem, para acto seguido presentar "un vermú solidario muy importante para recaudar dinero para los afectados por los fuegos de Zamora". Después de dar a conocer los entresijos del evento, como que la organización corre a cargo de Cocineros Solidarios y Zamora Solidaria o que se celebrará en los jardines del Hotel Rey don Sancho, el humorista vuelve a animar a sus seguidores a participar. "10 euritos la entrada más cinco tapas... ¡Cuidado con esto, eh!", remarca Harlem para dar un empujoncito más, no sin antes reiterar que "todo lo que se recaude se va a entregar solidariamente".

Cocineros Solidarios

Un grupo de cocineros solidarios zamoranos celebrará un Vermú Solidario para recaudar fondos para los afectados por los fuegos, que tendrá lugar el domingo 5 de octubre, a partir de las 12:00 horas en los Jardines del Rey - Hotel Don Sancho. El dinero recaudado será donado íntegramente a las personas afectadas por los incendios. El evento, para el que todavía siguen quedando entradas, contará con rifas, subastas, actividades infantiles y actuaciones; además del propio vermú que da nombre al mismo. El coste de la entrada es de 10 euros e incluye cinco tapas, mientras que la bebida no está incluida en el precio.