Guarido echa un capote a la Junta por el retraso en la obra del Conservatorio: "Lo importante es que se haga"

El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, ha echado un capote a la Junta de Castilla y León en lo referente al retraso de la obra del Conservatorio de Música de la ciudad después de que la consejera de Educación, Rocío Lucas, retrasase este miércoles el plazo de finalización de la obra a finales del año 2026.

Preguntado por esta cuestión, Guarido ha aclarado en primer lugar que no es que la obra del Conservatorio lleve 18 años, ya que ese tiempo es el que ha pasado desde que se comenzó un proyecto anterior en el que el Gobierno autonómico había ideado hacer un Palacio de Congresos en el lugar donde ahora se ejecutan las obras del Conservatorio.

Esa primera actuación se vio paralizada y quedó durante años un agujero hasta que ya con Guarido como alcalde y con Juan Vicente Herrera como presidente de la Junta de Castilla y León ambos acordaron convertir ese solar con agujero en el Conservatorio y un Centro Cívico. Sin embargo, se comprobó que el espacio no llegaba para ambos fines y por eso se dejó únicamente como Conservatorio financiado íntegramente por la Junta y el Centro Cívico se llevó a la avenida de Cardenal Cisneros, donde se acometen las obras actualmente con financiación autonómica y municipal.

Guarido ha indicado sobre el retraso de la obra del Conservatorio de Música de Zamora que "lo importante es que las obras sigan y que haya voluntad de que siga hasta el final" y eso sí lo ha apreciado en la Junta de Castilla y León. "Que tarden un poco más es criticable, pero lo importante es que sigan hasta el final", ha declarado el alcalde, tras admitir que también ha habido obras del Ayuntamiento de Zamora que se han retrasado por diversas circunstancias.

El alcalde de Zamora ha puesto en valor la importancia de la obra del Conservatorio, tanto por la inversión de 17 millones de euros que se suman a los cerca de siete millones que con el último modificado costará el nuevo Centro Cívico de Zamora, como por el alumnado con el que contará el centro, con más de trescientos estudiantes de enseñanzas musicales oficiales. Guarido ha opinado que el asunto del retraso no va más allá de eso y de que ha habido un modificado, "pero la Junta tiene la decisión tomada de acabarla, y espero que tengan suerte", ha zanjado la cuestión