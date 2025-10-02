Fiesta de la Policía Nacional
Garantes de la paz social y la libertad en Zamora: condecorados nueve agentes de la Policía Nacional
La Policía Nacional celebra su festividad con nuevos récords sobre seguridad ciudadana, con una tasa de criminalidad que, aunque ha subido un 5,9%, la coloca a Zamora en el primer lugar del ránking de capitales más seguras, destacó el subdelegado del Gobierno central, Ángel Blanco. Entre los éxitos, la resolución más de 400 delitos y el arresto de 180 delincuentes en 2025.
Garantizar la convivencia, la seguridad, las libertades y los derechos de la ciudadanía constituyen los principales pilares del trabajo de la Policía Nacional, volvió a manifestar el comisario jefe, Guillermo Vara Ferrero, durante el discurso de apertura de la Fiesta de la Policía Nacional. Encomienda que define la "vocación de servicio de nuestro trabajo, como custodios" de los zamoranos y las zamoranas, de la justicia y la paz social, declaró Vara Ferrero en una intervención que sirvió para hacer balance de las actuaciones policiales, entre ellas la desarticulación de un grupo itinerante de delincuentes especializados en robos en viviendas con el sistema de la silicona. Los delincuentes habían marcado medio centenar de pisos para atracarlos, precisó mientras mencionaba el arresto de otros dos ladrones que robaban a mujeres mayores joyas con el método del tirón.
Ambas intervenciones sirvieron al jefe de la Policía Nacional en Zamora como ejemplo de "las altísimas cotas de eficacia" de los efectivos de la Comisaría, que el subdelegado del Gobierno central, Ángel Blanco, cifró en la resolución de 418 infracciones y 180 personas detenidas, según los últimos datos.
Vara Ferrero detalló "el desafío que afronta la Policía Nacional con la ciberdelincuencia en años venideros", mucho más compleja a la hora de investigar y perseguir a los responsables. No dejó atrás la trata de seres humanos, la violencia de género y el crimen organizado que desplaza grupos desde Madrid, fundamentalmente, para ejecutar robos en la capital y servirse de las buenas comunicaciones por autovía para huir. El subdelegado puso en valor a "una policía referente a nivel internacional" que mantuvo a la capital como "la ciudad más segura en el primer semestre de 2025", a pesar de que el índice de criminalidad se incrementó un 5,9%. El acto sirvió para reconocer a nueve policías por su labor, así como a la fiscala jefa de la Audiencia de Zamora, María Ángeles Cordero, por su estrecha de los agentes desde su responsabilidad judicial.
