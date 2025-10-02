Garantes de la paz social y la libertad en Zamora: condecorados nueve agentes de la Policía Nacional

Garantizar la convivencia, la seguridad, las libertades y los derechos de la ciudadanía constituyen los principales pilares del trabajo de la Policía Nacional, volvió a manifestar el comisario jefe, Guillermo Vara Ferrero, durante el discurso de apertura de la Fiesta de la Policía Nacional. Encomienda que define la "vocación de servicio de nuestro trabajo, como custodios" de los zamoranos y las zamoranas, de la justicia y la paz social, declaró Vara Ferrero en una intervención que sirvió para hacer balance de las actuaciones policiales, entre ellas la desarticulación de un grupo itinerante de delincuentes especializados en robos en viviendas con el sistema de la silicona. Los delincuentes habían marcado medio centenar de pisos para atracarlos, precisó mientras mencionaba el arresto de otros dos ladrones que robaban a mujeres mayores joyas con el método del tirón.

Policía Nacional de Zamora / J. L. Fernández

Ambas intervenciones sirvieron al jefe de la Policía Nacional en Zamora como ejemplo de "las altísimas cotas de eficacia" de los efectivos de la Comisaría, que el subdelegado del Gobierno central, Ángel Blanco, cifró en la resolución de 418 infracciones y 180 personas detenidas, según los últimos datos.

La jefa de la Fiscalía, María Ángeles Cordero, condedorada por el comisario, Guillermo Vara. / J. L. F.

Vara Ferrero detalló "el desafío que afronta la Policía Nacional con la ciberdelincuencia en años venideros", mucho más compleja a la hora de investigar y perseguir a los responsables. No dejó atrás la trata de seres humanos, la violencia de género y el crimen organizado que desplaza grupos desde Madrid, fundamentalmente, para ejecutar robos en la capital y servirse de las buenas comunicaciones por autovía para huir. El subdelegado puso en valor a "una policía referente a nivel internacional" que mantuvo a la capital como "la ciudad más segura en el primer semestre de 2025", a pesar de que el índice de criminalidad se incrementó un 5,9%. El acto sirvió para reconocer a nueve policías por su labor, así como a la fiscala jefa de la Audiencia de Zamora, María Ángeles Cordero, por su estrecha de los agentes desde su responsabilidad judicial.