Exvotos fotográficos, cintas con las medidas de imágenes y... mucho más en la exposición «Lo sagrado en lo cotidiano» en Zamora

«Lo sagrado en lo cotidiano» supone una continuación de las salas del museo, está integrada por piezas procedentes de distintas instituciones y de colecciones particulares, así como de los fondos del Museo Etnográfico de Castilla y León, y plantea un recorrido en torno a la protección del cuerpo del hombre y la mujer, de la vivienda y de la vida fuera de la casa.

Una virgen vestidera da la bienvenida a la sala. Su inclusión obedece al deseo de realizar «una revisión sobre a una visión de esta materia muy anclada en el siglo XVII, XVIII y XIX» esgrimió el comisario de la muestra, el antropólogo Pedro Javier Cruz Sánchez en la inauguración de la muestra, abierta el miércoles.

En el primer ámbito, la religiosidad en el cuerpo, se ofrece un recorrido por aquello que la gente lleva en su cuerpo para protegerlo, ya sea en forma de tatuajes o como las tradicionales collaradas o medallas caladas que iban insertadas en rosarios o bien o atadas a la indumentaria junto a piezas de aluminio del siglo XX.

El segundo bloque, bautizado como religiosidad de puertas adentro, repasa una ingente cantidad de elementos que reflejan la manifestación de lo sagrado en el hogar.

La nómina la integran desde capillas que iban de casa a casa, santos de calamina que se compraban en los santuarios y que «reflejan las nuevas devociones como la Virgen del Perpetuo Socorro o la Inmaculada», pasando por varios ejemplos de cuadros de devoción que adornaban las alcobas y «tenemos unas imágenes de la Escuela Madrileña Cerámica en las cuales se ve en su contexto», certificó el comisario.

También pueden descubrirse piezas tan singulares como una teja que tiene escrita una oración a la Virgen de Fátima, procedente de Salamanca; varios ejemplos de estadales, las piezas de seda del mismo tamaño que la medida de la talla de una imagen o bien la huella del pie de la Virgen o del pie de Jesucristo que «muchas veces se traían de las peregrinaciones de Jerusalén», precisó Pedro Javier Cruz Sánchez.

En el espacio dedicado a la religiosidad de puertas para fuera figuran un amplio ramillete de sagrados corazones, ejemplos de cruces de Caravaca o crucifijos de alcoba «que tienen una concha y que se mueven y que tapaba la cara de Jesucristo cuando la persona iba a desvestirse», describió el comisario.

La muestra reúne una colección de oraciones, entre las que llaman la atención unas cédulas contra las brujas de 1947 que se vendían en el monasterio de Santo Domingo de Silos o unos peculiares exvotos en formato fotográfico, como uno de un grupo de quintos, otro protagonizado por un soldado que fue a la Guerra de Cuba y regresó sano y salvo o uno, de mayor tamaño, de un indiano agradecido a la Virgen de Tiedra Vieja.

Las mascaradas y la muerte completan la exposición que permanecerá abierta hasta el 12 de abril y contará con visitas guiadas y charlas complementarias.

«Lo sagrado en lo cotidiano» representa una de las actividades paralelas a la muestra «EsperanZa» de Las Edades del Hombre. Así lo confirmó el director del Museo Etnográfico de Castilla y León, Pepe Calvo, que detalló que «hace dos años que el obispo se reunió con nosotros para intentar que hiciésemos desde el Museo Etnográfico de Castilla y León un vaso comunicante a Las Edades desde el territorio de lo popular y hemos arrimado el hombre en este proyecto tan bonito».

Por su parte el obispo de Zamora, Fernando Valera, atestiguó que al contemplar algunas piezas «parece que estoy en iglesias de nuestros pueblos que desgraciadamente se nos quedan sin gente, pero siguen teniendo su patrimonio, su historia, siguen teniendo lo sagrado como el centro».