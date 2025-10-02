La Diócesis de Palencia aporta once obras a Las Edades del Hombre de Zamora

La Diócesis de Palencia contribuye con una selección de once obras a la XXVIII edición de Las Edades del Hombre que lleva por título "EsperanZa" y que abrirá sus puertas en la ciudad en próximas fechas.

Palencia estará representada por obras de artistas de los siglos XV y XVI tan prestigiosos como Pedro Berruguete, Juan de Flandes, Felipe Bigarny, Juan de Villoldo, Alejo de Vahía o Juan de Vallejo.

Entre las piezas más destacadas figuran La Resurrección de Juan de Flandes y La Transfiguración del Señor de Juan de Villoldo, ambas procedentes de la Catedral de Palencia; una talla de La Esperanza de Alejo de Vahía, prestada por el Museo Territorial Campos del Renacimiento de Becerril de Campos; La Huida a Egipto de Antonio de Malinas, de la iglesia de Santa María de Dueñas; los Cuatro Evangelistas de Pedro Berruguete, de Paredes de Nava; y Santa Ana, la Virgen y el Niño de Felipe Bigarny, de Cervera de Pisuerga, entre otras.

Los Evangelistas de Berruguete. / Diócesis de Palencia

El delegado diocesano de Patrimonio de Palencia, José Luis Calvo Calleja, puso en valor el esfuerzo por recuperar figuras como Juan de Villoldo, con varias de sus obras recientemente restauradas. "Llevamos lo mejor de lo mejor para que Palencia muestre toda su riqueza artística en Zamora", afirmó.

La exposición, impulsada desde la Fundación Las Edades del Hombre, se desarrolla en la iglesia de San Cipriano y en la Catedral, con un tercer espacio en el Carmen de San Isidoro dedicado a la divulgación para familias y escolares.

Los delegados de Comunicación y Patrimonio de la Diócsesis de Palencia. / Ical

Con el lema "EsperanZa", la muestra utiliza el espino como metáfora visual de los sufrimientos humanos, pero también de la vida que surge en forma de flor, en sintonía con el mensaje de esperanza del Papa Francisco frente a los desafíos globales como la guerra, los efectos de la pandemia y el cambio climático.

La exhibición está estructurada en un preludio y tres capítulos. El recorrido arranca en el primer templo diocesano y efectuará un recorrido a través del arte por la cruz y la resurrección de Jesús. Además, la iglesia del Carmen está concebida como en punto dedicado a la divulgación, especialmente orientado a las familias y los escolares.