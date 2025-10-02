Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Educación

Los colegios privados de Castilla y León solicitan la gratuidad de la etapa de Bachillerato

Los docentes aspiran también a conseguir la equiparación salarial con la escuela pública

Celebración VII Congreso Autonómico de FSIE CyL

Celebración VII Congreso Autonómico de FSIE CyL / José Luis Fernández / LZA

Beatriz Blanco García

La gratuidad para las familias de los estudios de Bachillerato fue una de las principales reivindicaciones que pusieron sobre la mesa los participantes en el VII Congreso FSIE Castilla y León —que aglutina a los docentes de los colegios concertados y privados de la comunidad—, celebrado en el salón de actos del Museo Etnográfico.

El secretario general de este sindicato educativo, Ángel Arias, confió en que esta medida "pueda avanzar en la próxima legislatura", explicando que en Aragón ya se ha anunciado como una realidad para el curso que viene. "Lo cierto es que en esta etapa no perdemos parte de alumnado, es más, en algunos de nuestros colegios se tiene que habilitar una línea más", una prueba, según Arias, que demuestra la calidad de la educación que se imparte en estos centros.

Por encima de la media

"Los resultados PISA demuestran que estamos por encima de la media española, incluso europea. Las familias, a pesar del esfuerzo económico que supone, siguen valorando ese Bachillerato, pero nos gustaría que también fuera gratuito".

Celebración VII Congreso Autonómico de FSIE CyL / José Luis Fernández / LZA

En el congreso se encontraba la consejera de Educación, Rocío Lucas, quien señaló a este respecto que la Junta está "priorizando", de momento, la educación gratuita de los cero a los seis años. "Ahora hay que consolidar esta apuesta educativa", consideró, antes de seguir avanzando con la gratuidad de Bachillerato.

Por otra parte, los profesores de la concertada también demandaron en su congreso el fin de la brecha salarial con los compañeros de la pública. "Ahora mismo estamos al 96% y querríamos el 100%", apuntaron.

Los colegios privados de Castilla y León solicitan la gratuidad de la etapa de Bachillerato

