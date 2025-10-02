Atropellado por su propio coche en Zamora: el hombre ha resultado herido

Desafortunado incidente a última hora de la tarde en Zamora capital. Minutos antes de las ocho de la tarde, sobre las 19.56 horas, varias personas han telefoneado al Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León alertando de un atropello en la calle Donantes de Sangre, 2, y solicitando asistencia para un herido. Al parecer, un hombre se había colocado detrás de su coche y, por motivos que se desconocen, el coche se ha desplazado arrollando al propio hombre contra otro coche estacionado.

Como consecuencia del impacto, el hombre ha resultado herido, aunque en el momento de su atención estaba consciente, mareado. Agentes de la Policía Municipal, Policía Nacional y Emergencias Sanitarias - Sacyl se han trasladado hasta el lugar de los hechos.