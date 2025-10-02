La asociación Alzheimer Zamora es premiada por esta campaña "inmersiva y emocional"

La asociación Alzhéimer Zamora (AFA Zamora) ha sido reconocida a nivel internacional con el premio The Creative Floor por la campaña de sensibilización "The Impossible Order"

La campaña, desarrollada por la agencia VML (parte de VML The Cocktail) junto a AFA Zamora, RÍO Shopping y otros colaboradores, ha recibido el galardón Best Digital Tactic en los prestigiosos The Creative Floor Awards 2025, premios internacionales que distinguen la excelencia creativa en comunicación de salud.

Este éxito supone un nuevo hito para el proyecto, que ya había sido distinguido con un Premio Aspid de Publicidad Iberoamericana, como mejor acción del año en la una experiencia inmersiva y emocional subcategoría de Street Marketing.

Alzhéimer Zamora (AFA Zamora), reconocida a nivel internacional con el premio The Creative Floor por la campaña de sensibilización "The Impossible Order". / Cedida

Una experiencia inmersiva y emocional

El premio Best Digital Tactic reconoce estrategias digitales que destacan por su creatividad, innovación, impacto y ejecución precisa. En este caso, el jurado ha valorado la capacidad de "The Impossible Order" para generar una experiencia inmersiva y emocional a través de canales digitales, con un enfoque que trasciende lo publicitario para convertirse en herramienta de sensibilización.

Para AFA Zamora, esta distinción es especialmente significativa: "Aunque el reconocimiento recaiga en la agencia, refuerza nuestra misión y visibilidad. Nos permite mostrar que la sensibilización sobre las demencias puede abordarse con distintos formatos y de alto valor emocional".

"Desde AFA Zamora queremos agradecer a VML, a RÍO Shopping, al restaurante Japo a las Bravas, Hogarth, la Fundación Caja Rural de Zamora, Avanoa y todos los colaboradores que hicieron posible la campaña. Gracias a esta alianza hemos demostrado que una idea puede transformarse en una poderosa herramienta social", apuntan.