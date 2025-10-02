El alcalde de Zamora invita a un homólogo cisjordano a la ciudad, como símbolo de apoyo a Palestina

Mientras en Zamora y otras ciudades se extiende la indignación y las protestas por el genocidio en Gaza y la detención por parte de Israel de la flotilla que llevaba ayuda humanitaria al pueblo palestino, el Ayuntamiento de Zamora sigue adelante con el hermanamiento con la ciudad de Beit-Jala, perteneciente a Cisjordania, como muestra del apoyo que la capital zamorana da al pueblo palestino.

El alcalde, Francisco Guarido, ha indicado que aunque la situación allí es "delicada" se mantiene la idea de que el alcalde de la ciudad de Beit-Jala, situada junto a Belén y muy cerca de Jerusalén, visite Zamora y para ello, el propio Guarido, como alcalde de Zamora, ha firmado un salvoconducto para su homólogo palestino pueda hacer las gestiones necesarias ante el consulado para que faciliten su viaje a Zamora.

Los actos de hermanamiento, según ha precisado Guarido, se desarrollarán a finales de este mes y se iniciarán el viernes con la firma del hermanamiento mientras que el sábado se organizarán un conjunto de actividades en Zamora para dar a conocer la cultura y las tradiciones de esa localidad cisjordana, con degustaciones y exposición de trajes típicos. Serán, en cualquier caso, muestras "muy sencillas, teniendo en cuenta el esfuerzo que ellos hacen para tener esta actividad.

Francisco Guarido ha asegurado que con ese hermanamiento quieren mostrar su "apoyo a la causa palestina y a la reivindicación de que necesitan un Estado como ha reconocido ya el Gobierno de España".

Un genocidio "clarísimo"

El alcalde de Zamora ha subrayado que lo que está pasando allí es "un genocidio clarísimo" y por ello el hermanamiento pretende hacer visible la causa palestina.

El hermanamiento de Zamora con Beit-Jala responde a que es una ciudad que, además de contar con un 80% de la población católica, tiene ciertas similitudes con Zamora, ya que basa parte de su economía en el vino, que es junto al turismo y al cultivo del olivo uno de sus activos económicos. El hermanamiento fue aprobado en pleno con el apoyo de IU, PSOE y Zamora Sí, la abstención del PP y el voto en contra de Vox.