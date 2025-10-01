Planes
Zamora suma casi 50 propuestas culturales para el mes de octubre
La muestra "Lo sagrado en lo cotidiano" en el Etnográfico y el Festival JEN para la primera infancia, entre las actividades previstas
Zamora presenta una amplia programación cultural para el mes de octubre integrada por casi 50 propuestas de diversa índole, repartidas entre museos y la Biblioteca Pública de Zamora, auspiciadas desde la Consejería de Cultura.
En el ámbito de exposiciones abre hoy sus puertas al público la muestra "Lo sagrado en lo cotidiano", que presenta en el Museo Etnográfico de Castilla y León un recorrido integrado por 300 objetos que, de un modo u otro, entrelazan su propia existencia con la divinidad, sobre todo, de las sociedades campesinas de la región. Prosigue "Los puentes que nos unen. Cien años de ingeniería civil en Zamora" en la sala de exposiciones del Archivo Histórico Provincial de Zamora o la muestra dedicada al artista Fernando Pennetier, en la sala del Provincial.
En la artes escénicas, continúa adelante el ciclo Biblioescena en la Biblioteca Pública de Zamora que también acogerá Bibliodanza.
En cuanto a conferencias, cabe destacar el ciclo organizado por el Museo de Zamora con tres charlas divulgativas los tres primeros jueves del mes de octubre bajo la denominación de "Colección y Patrimonio".
Para el público infantil han programado un total de 19 actividades, entre las que destaca las funciones previstas en el Festival de Teatro para la Primera Infancia Jen, que acogerá a mediados de mes del Museo Etnográfico de Castilla y León, a lo que se une espectáculos de magia o teatro clown.
