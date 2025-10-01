Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Zamora se prepara para la recogida de residuos orgánicos, obligatoria a partir de ya: así es el CTR por dentro

Conoce el recorrido que hace la basura que generas en tu casa

VÍDEO | Así trabajan en la planta de residuos de Zamora

VÍDEO | Así trabajan en la planta de residuos de Zamora

Carlos Gil Andrés / Tania Sutil

Carlos Gil Andrés

Carlos Gil Andrés

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, acompañado por el consejero delegado de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl), José Manuel Jiménez, acaban de presentar las últimas mejoras en el Centro de Tratamiento de Residuos de Zamora. Entre ellas, la incorporación de nuevos lectores ópticos para la separación de los envases.

Además, también está a punto una nueva línea que va a tratar de incrementar el tratamiento de los residuos orgánicos para la elaboración de compost, para lo que va a ser también imprescindible la separación que los ciudadanos hagan en sus hogares de los residuos orgánicos. De hecho Zamora capital va a iniciar en breve la colocación de contenedores para este fin y en toda la provincia se espera alcanzar el tratamiento de 10.000 toneladas al año.

Hay que tener en cuenta que por cada tonelada de basura que no se recicla el Consorcio de Residuos debe pagar 30 euros por lo que reducir ese volumen es fundamental para ahorrar costes.

