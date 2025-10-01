Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Zamora se manifiesta por Palestina: cacerolada para hacer ruido contra el genocidio en Gaza

La protesta se repetirá todos los miércoles del mes de octubre en la plaza Castilla y León

C. G.

A. A. / C. G.

Más de un centenar de personas en Zamora alza la voz por Palestina. La Plataforma contra el Genocidio en Gaza ha celebrado este miércoles 1 de octubre la primera cacerolada en la plaza de Castilla y León. Una acción para "hacer ruido contra el genocidio de Gaza", según explican los organizadores. La concentración no es un acto aislado, sino que se repetirá todos los miércoles del mes octubre en el mismo punto de 20.00 a 20.30 horas.

Además, este sábado 4 de octubre a las 12.00 horas habrá una nueva concentración en la plaza de la Constitución y se convocarán nuevas movilizaciones en caso de que la flotilla por la libertad rumbo a Gaza con ayuda humanitaria sea atacada.

