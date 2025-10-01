Zamora cuenta con diez nuevos policías municipales: siete mujeres y tres hombres
Los agentes han concuido su periodo de prácticas
A. A.
La Policía Municipal de Zamora se refuerza con diez nuevos agentes. El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Zamora ha acogido en la mañana de este miércoles la toma de posesión de diez nuevos efectivos tras finalizar sus prácticas.
El acto ha contado con la presencia del alcalde, Francisco Guarido, el concejal de Promoción Económica, David Gago, el secretario del Ayuntamiento, José María Pastor, y el Jefe de Policía Municipal, Tomás Antón.
Tras concluir su periodo de formación, iniciado el pasado mes de febrero, las siete mujeres y tres hombres comienzan a partir de ahora su labor como Policías Municipales de Zamora.
