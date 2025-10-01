Zamora solo cubre una plaza médica en la repesca de la fidelización de residentes

La Gerencia Regional de Salud ha adjudicado doce contratos más de fidelización a los residentes que han acabado su formación sanitaria especializada en la segunda vuelta del Programa de Fidelización y cobertura asistencial de la Consejería de Sanidad, aunque solo una de estas plazas es de Zamora. De esta manera, este año se han fidelizado un total de 235 profesionales en la comunidad. El número de adjudicaciones en los hospitales de nivel I y II en los que existe una mayor necesidad asistencial asciende a 118 -110 en la primera vuelta y 8 en la repesca- y 60 en los hospitales de nivel 3 y 4.

Por áreas asistenciales, el resultado ha sido de 178 contratos en especialidades hospitalarias –118 en hospitales del grupo I y II, los de menor tamaño, y 60 en hospitales de nivel III y IV–; 43 de Medicina de Familia y Comunitaria –12 de ellas de la modalidad de ámbito rural (difícil cobertura)–; ocho de Pediatría (seis de ámbito rural) y otras seis para especialidades de enfermería.

En la segunda convocatoria del programa se han adjudicado las siguientes especialidades, atendiendo a la necesidad planteada por los centros:

Oncología Médica con dos contratos, uno en el Hospital El Bierzo y otro en el Santiago Apóstol y un tercer contrato de Oncología Radioterápica en el Complejo Asistencial Universitario de Burgos.

Medicina Familiar y Comunitaria ha fidelizado a tres residentes, dos en la Gerencia de Atención Primaria de Burgos y otro en el GAP de Segovia Rural.

En Cardiología, un contrato en el Hospital de Medina del Campo.

En Cirugía Ortopédica y Traumatología se ha fidelizado a un residente en el Hospital Santiago Apóstol de Miranda de Ebro.

En Hematología y Hemoterapia se ha adjudicado un contrato en el Hospital El Bierzo (asociado al CAU de León).

Ginecología con un contrato en el Complejo Asistencial Universitario de Segovia.

Oftalmología con un contrato en el Complejo Asistencial Universitario de Palencia.

Urgencias Hospitalarias, un contrato en el Complejo Asistencial de Zamora.

La Consejería de Sanidad ofertaba en la "repesca" del Programa 2025 de fidelización y cobertura asistencial de los residentes que finalizan la Formación Sanitaria Especializada en el Sistema Nacional de Salud 42 plazas para la provincia de Zamora.

Se trataba de la segunda convocatoria, en la que se han incluido plazas que quedaron sin cubrir en la primera, repartidas en el caso de Zamora en 16 puestos de especialistas del Complejo Asistencial, 14 destinos de Atención Primaria, (ocho de ellos específicos en centros de salud rurales) y dos de Pediatría, también en Atención Primaria.

La Gerencia Regional de Salud adjudicó en la primera fase 27 contratos de fidelización, con una duración de tres años, a los residentes que han acabado su formación sanitaria especializada dentro del Programa 2025 de fidelización y cobertura asistencial de la Consejería de Sanidad. Se trataba sin duda de un éxito para el Complejo Asistencial de Zamora, que cubre prácticamente todas las vacantes que ofertaba, incluidas las cuatro incorporadas a última hora.

Sin embargo, el resultado se quedó algo corto en Atención Primaria, ya que de 9 puestos ofertados solo se han cubierto cuatro, así como en los puestos rurales, donde solo se presentó un candidato en la zona básica de salud de Sayago. El peor resultado se dio en Pediatría, porque había dos vacantes y no se ha cubierto ninguna.