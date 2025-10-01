Zamora se adentra en la cultura aimara y su pensamiento mágico en unas jornadas

La ciudad de Zamora se acerca a la cultura del pueblo indígena sudamericano aimara en unas jornadas divulgativas. Se desarrollarán del 8 al 22 de octubre en el Centro de Interpretación de las Ciudades Medievales organizadas por el mago e investigador Paco González, que bajo el nombre 'La senda del Yatiri' permitirá que los zamoranos viajen hasta Bolivia sin salir de la capital zamorana para conocer mejor a un pueblo ancestral. Las jornadas se configuran como un recorrido apasionante por al cultura, la cosmovisión, el pensamiento mágico y las tradiciones de los Andes bolivianos.

Los días 8, 15 y 22, a las 20.30 horas y bajo inscripción previa gratuita, se ofrecerán sesiones de exploración de la cultura material aimara, con la posibilidad de descubrir y tocar algunos de los objetos originales más representativos de las creencias y tradiciones aimaras. Cada uno de los tres días están disponibles una veintena de plazas que se pueden solicitar para público a partir de 16 años en el teléfono de la organización de las jornadas, 647 269 310.

Esas sesiones se complementarán con una conferencia el 10 de octubre a las 20.30 horas una conferencia sobre la historia, la religiosidad y la cosmovisión de la cultural aimara, con entrada libre hasta completar el aforo. Por último, el viernes día 17 de octubre, a la misma hora, Paco González ofrecerá el espectáculo "Axis Mundi", también con entrada libre sin necesidad de reserva previa y exclusivamente para público adulto, a partir del 16 años.