El Z! Live da a conocer el cartel con los grupos que tocarán en Zamora

El Z! Live Rock Fest celebrará su undécima edición del 11 al 13 de junio y, con un aforo limitado a 10.000 personas, convertirá a la ciudad en capital del metal europeo durante un fin de semana que atraerá a miles de visitantes y pondrá el nombre de Zamora en el mapa internacional de la música.

El festival contará con un cartel de carácter marcadamente internacional encabezado por el regreso histórico de Twisted Sisteruna de las bandas más míticas del heavy metal estadounidense, junto a los suecos H.E.A.T., referentes del hard rock melódico más explosivo, y Brothers of Metal, portadores del metal épico y guerrero. Desde Reino Unido, Tesseract traerán la vanguardia del metal progresivo moderno, mientras que Serious Black representarán la mejor tradición del power metal europeo. “Una combinación que refuerza la dimensión global del Z! Live y lo sitúa a la altura de las grandes citas continentales” explican los promotores del evento.

La presencia de referentes nacionales como Soziedad Alkohólika, leyendas del metal estatal, junto con bandas emergentes como Romanthica, Noah Histeria y Xeria, demuestra además el compromiso del festival con el talento español, combinando nombres consagrados con el futuro de la escena.

“El Z! Live es mucho más que metal: es música, es ambiente, es gastronomía y es orgullo para Zamora y para toda la comunidad, ya que, un año más volveremos a tener la oportunidad de vivir en casa un evento que solo sucede en muy contadas ciudades de Europa”, señalan desde la organización.

Los abonos para el Z! Live 2026 ya están disponibles en la web oficial al precio de 130 euros más gastos de gestión.