El viejo libro sobre un acontecimiento de Zamora en 2006 que puedes encontrar en el Hospital Universitario de Salamanca

En la cafetería del centro sanitario hay, además de comida y bebida, una pequeña librería con un ejemplar que te llamará la atención si eres de Zamora

Libro sobre Zamora en la cafetería del Hospital Universitario de Zamora.

Libro sobre Zamora en la cafetería del Hospital Universitario de Zamora. / Cedida

Abril Oliva

Acudir a un hospital nunca es buena noticia salvo que se trate de un nacimiento. Sus bares se convierten en el lugar donde reponer fuerzas y descansar en las largas jornadas que los familiares afrontan cuando tienen a alguien ingresado. En la cafetería del Hospital Clínico Universitario de Salamanca, además de comida y bebida, podrás encontrar una pequeña librería con libros y hay uno en concreto que te llamará la atención si eres de Zamora: se trata de una publicación con las mejores imágenes de la mítica Europeade de 2006, una muestra de folclore europeo que aglutinó en la ciudad a 180 grupos de bailes y danzas de cultura tradicional procedente de 20 países del viejo continente.

Y no fue el primer festival ya que cinco años antes, en 2001, Zamora acogió por primera vez el evento coincidiendo con la muestra de arte sacro "Las Edades del Hombre", esa que este año regresa a Zamora bajo el lema de EsperanZa.

Libro sobre la Europeade de Zamora en la cafetería del Hospital Universitario de Salamanca.

Libro sobre la Europeade de Zamora en la cafetería del Hospital Universitario de Salamanca. / Cedida

Si la Europeade 2001 supuso un primer avance en el incipiente proceso de promoción internacional de la capital zamorana, la de 2006 consolidó su apuesta como ciudad de interés turístico por sus valores patrimoniales y culturales, entre los que el folklore ofrece una participación destacada. Supuso, en definitiva, un intercambio cultural sin precedentes del que este viejo libro da fe. Eso sí, ojalá no sea un hospital el lugar donde tengas que leerlo.

