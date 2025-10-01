Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

"A por el turismo LGTBIQ+": Zamora entra en la Red Españoal de Destinos por la Diversidad

La ciudad se compromete a promover la inclusión y el respeto a la comunidad LGTBIQ+ y ofrecer a los turistas un ambiente "seguro, acogedor y libre de discriminación para todas las personas"

El concejal de Turismo, Christph Strieder, junto al organizador del Transgress Fest, Carlos Barrios.

El concejal de Turismo, Christph Strieder, junto al organizador del Transgress Fest, Carlos Barrios.

Alberto Ferreras

La Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Zamora se ha sumado a la Red Española de Destinos por la Diversidad, una alianza de turismo inclusivo que promueve el respeto a la comunidad LGTBIQ+, la inclusión y la celebración de eventos de atractivo turístico relacionados con ella.

La pertenencia a esa red, que anunció este miércoles en rueda de prensa el concejal del área, Christoph Strieder, implica además que se facilite "un ambiente seguro, acogedor y libre de discriminación para todas las personas", explicó el edil. Eso supone un elemento diferenciador de cara a captar un tipo de turismo como el de las personas lesbianas, gais, transexuales, bisexuales, intersexuales, queer y otras que "cada vez es más importante como factor económico", de ahí que desde la red se promueve la sensibilización de empresas del sector y hoteles de cara a la igualdad de trato a este colectivo y la defensa de la diversidad.

Strieder ha indicado que la red contribuye a "desarrollar destinos más abiertos, seguros y competitivos", lo que se transforma tanto en riqueza cultural y progreso para la ciudad como en una ventaja económica.

La propuesta de entrada en la red, que se llevará al pleno municipal próximamente, implica que desde el Ayuntamiento se promoverán campañas de sensibilización y atención a las necesidades específicas de este tipo de turismo, además de crear ofertas turísticas y experiencias para el viajero que sean adecuadas a esas personas. "Lo importante es saber responder a las necesiades esepcíficas de este grupo", apuntó Strieder.

El concejal de Turismo hizo el anuncio en la presentación del Transgress Fest, un evento cultural de inclusión que alcanza su séptima edición y se celebrará este sábado día 4 de octubre, a partir de las seis de la tarde, en las aceñas de Cabañales, con entrada gratuita.

Con él se busca dar visibilidad a otro tipo de espectáculos como los de drags o los grupos musicales relacionados con la cultura queer para que se normalicen y se vean que también son arte, al igual que otras manifestaciones artísticas, según explicó el organizador del evento, Carlos Barrios.

