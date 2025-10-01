Talan varios árboles para proteger al Puente de Piedra de Zamora: las raíces están dañando sus pilares
El Ayuntamiento de Zamora explica que los ejemplares más cercanos están afectando a la estructura del viaducto
A. A.
El Ayuntamiento de Zamora está talando los árboles más cercanos a las entradas del Puente de Piedra ante la amenaza que sus raíces suponen para la estructura del mismo, que puede sufrir daños que podrían ser irreversibles.
Ante esta situación, se ha tomado la decisión de talar los ejemplares más cercanos como prevención de futuros problemas.
Además, debido al mismo motivo, está previsto actuar en un futuro cercano en los tajamares del puente, aunque para ello será necesario la contratación de una empresa externa.
- ¿Qué tienda abrirá en el enorme local dejado por el outlet de 'El Corte Inglés' en Zamora?
- Raphael suspende su concierto de hoy en Zamora por motivos médicos: la fiesta de Caja Rural continúa con dos grandes actuaciones
- Dos socios de un gimnasio de Zamora, expareja en la actualidad, se enfrentan por 113.000 euros
- Todas las líneas de bus autonómicas y provinciales de Zamora son gratuitas a partir de hoy: Buscyl funciona ya al 100%
- Estos son los camareros más majos de toda Zamora, según nuestros lectores
- Comienzan las obras del nuevo aparcamiento gratuito en Zamora de más de cien plazas
- Estos son los seis premiados por Caja Rural de Zamora: merecido reconocimiento
- Así avanza la obra del Mercado de Abastos de Zamora: el comercio de proximidad se adapta al futuro