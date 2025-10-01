Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Talan varios árboles para proteger al Puente de Piedra de Zamora: las raíces están dañando sus pilares

El Ayuntamiento de Zamora explica que los ejemplares más cercanos están afectando a la estructura del viaducto

Tala de árboles cercanos al Puente de Piedra de Zamora.

Tala de árboles cercanos al Puente de Piedra de Zamora. / Cedida

A. A.

El Ayuntamiento de Zamora está talando los árboles más cercanos a las entradas del Puente de Piedra ante la amenaza que sus raíces suponen para la estructura del mismo, que puede sufrir daños que podrían ser irreversibles.

Ante esta situación, se ha tomado la decisión de talar los ejemplares más cercanos como prevención de futuros problemas.

Además, debido al mismo motivo, está previsto actuar en un futuro cercano en los tajamares del puente, aunque para ello será necesario la contratación de una empresa externa.

