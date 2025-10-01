Así quedan repartidos los 400.000 euros de la Diputación entre el queso zamorano, los garbanzos de Fuentesaúco, la ternera de Aliste...

La Diputación de Zamora, a través del Área de Desarrollo Económico, ha aprobado la resolución definitiva de la convocatoria de subvenciones destinada a los Consejos Reguladores, Órganos de Gestión de Denominaciones de Origen (DO), Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) y entidades con Marcas de Garantía, con un presupuesto global de 400.000 euros.

El objetivo de estas ayudas es respaldar la labor de control, promoción y comercialización de las figuras de calidad agroalimentaria vinculadas a la provincia de Zamora, reconociendo su aportación al desarrollo económico, la fijación de población en el medio rural y la proyección de la marca agroalimentaria zamorana en mercados nacionales e internacionales.

En la convocatoria de 2025 se han presentado 16 entidades solicitantes, todas ellas admitidas al procedimiento y con derecho a subvención en función de la puntuación obtenida.

Beneficiarios y cuantías concedidas

El reparto de las ayudas, realizado en régimen de concurrencia competitiva y en función de los criterios objetivos de valoración previstos en las bases, ha quedado resuelto de la siguiente manera:

- Asociación M.G. Harina Tradicional Zamorana, 29.598,37 €

- C.R. D.O.P. Queso Zamorano, 29.598,37 €

- C.R. I.G.P. Garbanzo de Fuentesaúco, 29.598,37 €

- C.R. I.G.P. Ternera de Aliste, 29.598,37 €

- C.R. D.O. Toro, 24.953,46 €

- C.R. D.O. Tierra del Vino de Zamora, 29.598,37 €

- D.O.P. Vino de Calidad Valles de Benavente, 29.598,37 €

- C.R. D.O. Arribes, 27.484,20 €

- Asociación M.G. Chorizo Zamorano, 29.598,37 €

- C.R. I.G.P. Lechazo de Castilla y León, 24.665,30 €

- Fundación Cesefor – M.G. Setas de Castilla y León, 10.000,00 €

- C.R. I.G.P. Lenteja Tierra de Campos, 12.332,65 €

- I.G.P. Pimiento de Fresno-Benavente, 27.484,20 €

- C.R. I.G.P. Alubia de La Bañeza-León, 12.332,65 €

- Asociación de Viñas y Vinos de la Sierra de la Culebra, 23.960,58 €

- Asociación M.G. del Ajo de la Guareña, Toro y Tierra del Vino, 29.598,37 €

Impulso a la calidad agroalimentaria

Con esta resolución, la Diputación de Zamora ratifica su "apoyo decidido" a los productos de calidad diferenciada de la provincia, que son motor de empleo, promoción turística y desarrollo rural. "Estas figuras no solo garantizan la autenticidad y excelencia de los productos, sino que también contribuyen a mantener vivas las tradiciones agrícolas y ganaderas, favoreciendo la sostenibilidad y la cohesión territorial", explican desde la institución provincial.

Plazo de justificación

Los beneficiarios deberán justificar el importe concedido antes del 18 de noviembre de 2025, de acuerdo con las bases reguladoras de la convocatoria.