Ya puedes consultar la programación del Teatro Principal de Zamora en PDF

Ya puedes consultar la programación del Teatro Principal de Zamora para los últimos meses del año, de septiembre a diciembre. Lola Herrera, Joaquín Reyes y Javier Gutiérrezson algunos de los nombres propios que figuran en la cartelera del liceo del Ayuntamiento de Zamora.

