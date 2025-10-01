Infraestructuras
Las obras del Conservatorio, al 50%, finalizarán en 2026
La consejera de Educación confía en que el edificio para los estudios musicales en Zamora esté acabado al terminar el año que viene
"Hay ya entre un 45 y un 50% de obra realizada", sentenció la consejera de Educación, Rocío Lucas, al ser preguntada durante su visita a Zamora por la construcción del nuevo Conservatorio de Música para la ciudad.
Lucas aseguró que se trata de una obra "importante", para la que la Junta de Castilla y León ha presupuestado una cuantía total de 17 millones de euros "y eso tiene también su tramitación administrativa", justificó, recordando que se formalizó el contrato con la actual empresa que se hace cargo de la construcción en el año 2022, "concretamente en junio arrancó ese inicio de obra y durante estos tres años se está ejecutando", aseguró.
Compromiso de la Junta
En este curso 2025-2026, la Consejería de Educación verbalizó su compromiso con este nuevo edificio educativo en Zamora a través de una nueva partida presupuestaria que asciende a cerca de once millones de euros. "Se ha certificado obra en agosto y espero que siga a buen ritmo para que en el 2026 esté terminado el conservatorio. Finales del próximo año es nuestra previsión", calculó la consejera de Educación.
Una fecha que también es factible para el teatro anexo al edificio del Conservatorio, "porque están ambos en el mismo proyecto", recordó.
El nuevo Conservatorio de Música Miguel Manzano es uno de los proyectos más esperados por los zamoranos, después de que en agosto de 2008 Juan Vicente Herrera, como presidente de la Junta de Castilla y León, colocara la primera piedra y anunciara una inversión de diez millones de euros.
Numerosos retrasos
Precisamente esta semana la formación Ahora Decide recordaba que, junto con la Asociación de Padres y Madres del Conservatorio Profesional de Música de Zamora, habían denunciado hacía más de siete meses la paralización de las obras "por más de un año" —y no había sido la primera pausa de estos trabajos— y lamentaba que los alumnos no fueran a empezar tampoco este octubre en las nuevas y deseadas instalaciones, teniendo que seguir, al menos un curso más, en un edificio sin las medidas necesarias para impartir este tipo de estudios.
