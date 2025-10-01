Sucesos en Zamora
Una madre pide 8 años por abuso sexual a una menor de edad en Zamora
La acusación particular alega que el imputado engañó a la niña fingiendo que eran novios
A pesar de las dificultades para probar los abusos sexuales a su hija menor de edad porque el delito ocurre en la intimidad, su madre decidió continuar con la denuncia y exigir una condena a 8 años de prisión para el acusado "debido a la dura situación emocional" que vivió la adolescente y las secuelas que la agresión le han dejado para desarrollar una vida normal.
El abogado de la acusación esgrime que el procesado, de iniciales MA.R.P., de 22 años de edad, se sirvió de la vulnerabilidad de la menor, de su fragilidad, que le permitía manipularla con facilidad y engañarla. El imputado habría hecho creer a la menor que mantenía una relación seria con ella que tendría una continuidad en el tiempo, una estrategia que le serviría para tener relaciones sexuales y sin protección, a pesar de que ella no había alcanzado la mayoría de edad. El letrado pide a la Audiencia de Zamora, si le condena, una orden de alejamiento de 300 metros y la prohibición de comunicarse con ella por ningún medio o terceras personas.
