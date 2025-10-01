La Inteligencia Artificia, nueva aliada contra el cáncer

Como cada mes de octubre, LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA organiza unas jornadas alrededor del cáncer de mama, haciendo hincapié en la últimas técnicas y avances para combatir esta enfermedad. Este año el encuentro lleva por título "La IA en el cáncer de mama: un nuevo horizonte", donde se abordará como la Inteligencia Artificial se ha vuelvo una herramienta indispensable para el diagnóstico de esta enfermedad y sus posibilidades de convertirse en aliada para diferentes aspectos relacionados con el cáncer.

La cita será el próximo 14 de octubre en el salón de actos del Campus Viriato de Zamora, en fecha próxima al Día Mundial contra el Cáncer de Mama, que se celebra cada 19 de octubre. Esta jornada se vuelve una interesante oportunidad para los zamoranos de escuchar a profesionales sanitarios como oncólogos, enfermeros o psicólogos, pacientes y representantes de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) para reflexionar sobre cómo la innovación puede ponerse al servicio de las personas y contribuir a una atención más humana, eficaz y esperanzadora.

A las 18.00 horas darán comienzo las jornadas, con la bienvenida de la directora de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, Begoña Galache, para dar paso a la concejala de Igualdad y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Zamora, Auxi Fernández, encargada de la apertura institucional. También habrá unas palabras del representante de Caja Rural, antes de la ponencia titulada "Inteligencia Artificial y otras innovaciones técnicas en el radiodiagnóstico", a cargo del doctor Manuel García Urbón, radiólogo de Recoletas Salud. Se continuará con una mesa redonda de varios especialistas en el tema y, tras las preguntas del público, la diputada Amaranta Ratón clausurará el acto.

Como cada año, estas jornadas de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA cuentan con el patrocinio y la colaboración de Recoletas Salud, Fundación Caja Rural, Ayuntamiento de Zamora y Diputación Provincial, además de la inestimable ayuda de la delegación zamorana de la Asociación Española Contra el Cáncer.