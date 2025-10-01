Los incendios de agosto provocan el batacazo del turismo rural en Zamora

El turismo rural de Zamora acabó agosto con 7.718 viajeros y 21.672 pernoctaciones. El dato así explicado dice poco, pero si se compara con lo que ocurrió el pasado año la conclusión es que hubo un 36,4% menos de viajeros y un 22,1% menos de pernoctaciones en los alojamientos rurales de la provincia el pasado agosto.

La deducción es clara: los grandes incendios del mes, que afectaron significativamente a la zona más turística de la provincia, Sanabria, han tenido su reflejo en esta debacle del turismo rural de Zamora. Cierto es que el año no estaba siendo demasiado boyante para el turismo rural provincial, pero la influencia de los incendios es innegable, sobre todo porque en agosto hubo menos turistas de este tipo de alojamientos que en el mes anterior, julio, que llegó a los 8.380. Nunca antes un mes de julio había sido mejor que uno de agosto.

Otro dato llamativo es que este agosto un 14,2% de los alojados en establecimientos rurales era extranjero, un porcentaje muy superior a lo que suele ser habitual, lo que puede explicarse asimismo en la incidencia de los fuegos: para un turista nacional es más fácil anular o volverse a casa.

Con respecto a las pernoctaciones el descenso fue algo más atenuado, ya que en agosto se vendieron 21.672 noches en los alojamientos rurales, frente a las 27.844 del mismo mes un año antes, es decir, un 22,1% menos.

El resultado es que si el turismo rural acabó el pasado verano con un acumulado de turistas de 48.226 personas, este se ha quedado en 36.987; mientras que las pernoctaciones bajan de 97.102 de enero agosto de 2024 a 80.882 en el mismo periodo de 2025.

Evolución del turismo rural tras conocerse los datos de agosto / Ical

Castilla y León

Castilla y León consolidó el pasado mes de agosto el liderato nacional en el ranking de personas que optaron por el turismo rural en España, al registrar más de 100.000 viajeros y superar las 309.000 pernoctaciones, según la encuesta de ocupación en alojamientos turísticos extrahoteleros, publicada por el Instituto Nacional de Estadística.

En viajeros se registra una caída del 10,7% en la tasa interanual, descenso por encima del 4,8% registrado en el conjunto de España, donde el volumen de viajeros alcanzó los 663.070. De los visitantes que llegaron a Castilla y León, 87.063 eran residentes en España y el resto (13.139), arribaron procedentes del extranjero.

En cuanto a las pernoctaciones, Castilla y León también fue líder y anotó 309.320 a lo largo de agosto, un 9,4% menos que en el mismo mes del pasado año, mientras que en el conjunto del país la caída fue del 1,9%, hasta rebasar él 2,3 millones de pernoctaciones. El 10,8% de las noches contabilizadas en la Comunidad fueron protagonizadas por turistas extranjeros (30.119).

En Castilla y León, la estancia media en alojamientos de turismo rural fue de 3,08 días, por debajo de los 3,59 registrados en el conjunto de España, y a lo largo del mes de agosto permanecieron abiertos 3.318 establecimientos, que ofertaban un total de 30.590 plazas, y empleaban a 5.008 personas.

Provincias

En cuanto a viajeros, el comportamiento por provincias fue irregular. Segovia lideró las subidas con un 18,2% hasta los 11.640 viajeros, por delante de Ávila, con un 11,4% (17.181); Palencia, donde el incremento fue del 9,7% (8.190), y de Salamanca, que con una mejora del 3% alcanzó los 12.384 viajeros.

En el resto de las provincias se registraron descensos. La caída porcentual más importante correspondió a Soria, con un 39,2% (6.830 viajeros), seguida de Zamora, con un 36,5% (7.718) y de León, que se dejó un 31,2% (12.809). La provincia de Burgos fue la contabilizó más viajeros con 17.695 (-9%), mientras que en el extremo opuesto se situó Valladolid con 6.134 (-4,2%).