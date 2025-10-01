La idea de dos zamoranos para hacerse millonarios: "Cambiar a todos los señores mayores por un centro comercial"

Esta cuenta de TikTok se conoce como @inversionando_, reúne 7310 seguidores y 18.400 "me gusta" en su cuenta. El contenido, realizado por un tiktoker de nombre desconocido, consiste en encontrar, durante 50 días, la provincia de España con "las ideas más locas", tal y como se puede observar en la biografía de la cuenta.

El reto del joven tiktoker es regalar 100 euros a la provincia con "la idea más loca". La provincia ganadora será elegida a través de las votaciones que se lleven a cabo comentando en el único vídeo fijado de la cuenta. Para ello, el tiktoker se traslada y vive en Renault Clio, "haciendo más de 7.000 km en 50 días y pudiendo visitar solamente una provincia por día".

Concretamente, la pregunta que hace a los entrevistados es: "¿Cuál es tu idea para hacerte millonario?". Una pregunta inofensiva que ha provocado una respuesta inesperada por parte de dos jóvenes de Zamora. Cuando el tiktoker de @inversionando_ llegó a Zamora paró a dos jóvenes de edad similar para hacer la conocida pregunta, a lo que su respuesta fue: "Cambiar a todos los señores mayores por un centro comercial, yo creo que hace falta", sentencia uno de ellos. "Hay mucho señor mayor, que le den por culo. Dinero es lo que hace falta, y ropa, mucha ropa", añade el segundo.

La respuesta no ha tardado en generar indignación entre los usuarios de las redes sociales, donde la respuesta al vídeo ha sido bastante tajante: "¿Representando a la provincia? Vosotros no representáis a nadie", escribe un usuario de la red social.