Estados Unidos, París o Ibiza, todo preparado para una cosmopolita y diversa edición del Transgress Fest de Zamora
Las aceñas de Cabañales acogen el evento este sábado día 4, desde las 17.00 horas hasta la madrugada, con entrada gratuita
El Transgress Fest de Zamora alcanza su séptima edición y ya se ha consolidado como un festival expresión de la diversidad que gana adeptos año a año y que atrás dejó los episodios de homofobia e incomprensión que sufrió los primeros años o la presión del Obispado para alejar el evento de la plaza de la Catedral en la que celebró sus primeras ediciones.
Edición tras edición se ha ido demostrando que el petardeo, las drags, la cultura queer o los grupos más transgresores también tienen su espacio y un escenario en el que son reconocidos con el mismo valor que cualquier otra propuesta cultural.
Este año, el festival se celebrará el próximo sábado día 4 en las aceñas de Cabañales a partir de las 17.00 horas y hasta la madrugada, con entrada libre hasta completar el aforo.
El organizador del evento, Carlos Barrios, ha explicado en la presentación del festival que este año predominan los artistas extranjeros, entre ellos como cabeza de cartel Dagger Polyester, una banda llegada de Los Ángeles (Estados Unidos) que destaca por su potencia. Desde París se ofrecen dos propuestas, de la Infecticide, con su música electropunk y su puesta en escena a caballo entre la música, la performance y las artes plásticas que ofrecerán un espectáculo "para no parar de bailar"; y la de Crush of sound, con su música electro y recuerdos de Bowie. En el cartel figura igualmente la drag madrileña Pupi Poisson, que ha actuado en diversos realitys televisivos; y la artista plástica barcelonesa Sorny, a las que se suma la drag Jota Carajota, que ha actuado en Drag Race y viene con un grupo jerezano que mezcla flamenco, electro y música gitana.
De Galicia llegan Pladur, un grupo pontevedrés muy ochentero que transmite mucha diversión y de Ibiza Fimosix, con su música de petardeo y mucha diversión con la que ha conquistado las redes sociales. Las actuaciones previstas en el Transgress Fest se completan con las madrileñas Presidentas vivas, un grupo punk, "muy queer" y que transmite mucha diversión, ha detallado Barrios.
