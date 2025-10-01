El "enganchón" entre los Amigos de Baltasar Lobo y el alcalde de Zamora en el último turno de palabra del pleno: del museo "de tercera" al juego del Monopoly

El pleno del Ayuntamiento de Zamora de este martes se dedicó casi monográficamente a debatir la ubicación del nuevo Museo de Baltasar Lobo que la Alcaldía ha acordado situar en el Ayuntamiento Viejo, siguiendo la propuesta de la exalcaldesa Rosa Valdeón y su equipo de Gobierno.

Tras la intervención de todos los grupos políticos a raíz de la partida de 2,3 millones de euros reservada para el recinto museístico, al finalizar el pleno se dio el turno de palabra a la Asociación de Amigos de Baltasar Lobo, tras el cual se produjo un "enganchón" dialéctico entre el alcalde e integrantes de esta asociación.

Uno de sus miembros, Antonio Gallego, expuso en la sesión plenaria su postura y recordó que ya han recogido 3.500 firmas de apoyo a su reivindicación de habilitar el Castillo de Zamora como un gran museo de Baltasar Lobo. Defendió esa propuesta porque se necesitan "ahora más que nunca proyectos dinamizadores" de la ciudad aunque tengan "sus costes y sus riesgos".

Antonio Gallego sostuvo que lo planeado en el Viejo Consistorio de la Plaza Mayor, actual sede de la Policía Municipal, es "un museo de tercera categoría, por mucho que se quiera disfrazar" y advirtió que son 854 metros cuadrados, pero los útiles se quedan en 613, por lo que "no da para mucho".

La réplica a Gallego se la dio el alcalde de Zamora, Francisco Guarido, que sostuvo que el proyecto del Museo de Lobo en el Castillo planteado por el arquitecto Rafael Moneo costaría quince millones de euros más luego su coste de mantenimiento, que sería también caro.

Visitantes en la actual sede del Museo de Baltasar Lobo de la Casa de los Gigantes. / José Luis Fernández (Archivo)

Por ello, apostó por el planteamiento de albergar la obra de Lobo en la vieja Casa de las Panaderas, porque se trata de un proyecto de museo "sencillo, que puede asumir el Ayuntamiento" y que se puede "complementar bien" con el museo de artistas locales que muy cerca de allí, en la Antigua Diputación Provincial de la calle Ramos Carrión, plantea la Institución provincial zamorana.

Guarido aseguró además que, con el tema del Museo de Baltasar Lobo, "se ha jugado mucho al Monopoly", por las diferentes alternativas de lugares de ubicación ofrecidas por unos y otros a lo largo del tiempo.

Tras su intervención, pidió la palabra la presidenta de la Asociación de Amigos de Baltasar Lobo, Concha González Díaz de Garayo, que señaló que Zamora se comprometió con la familia de Baltasar Lobo en hacer un museo definitivo, pero el del Ayuntamiento Viejo no va a serlo. "Ni siquiera es un museo, porque no va a tener espacio", declaró, para resaltar que no va a tener espacio para desarrollar talleres didácticos o infantiles para dar a conocer la obra de Lobo, que es "lo que realmente enriquece" y lo que hace que la ciudadanía se conecte con ese tipo de espacios y se acerque al arte contemporáneo. "Creo que estáis equivocados", espetó la presidenta de la asociación al equipo de Gobierno municipal.

Le contestó Guarido que era su opinión y la respetaban, "pero la nuestra es otra, va a ser un museo digno y va a tener proyección nacional", declaró. El rifirrafe prosiguió al indicar Concha González que lo del Ayuntamiento Viejo ni siquiera va a ser un museo y que no se escuchaba a la ciudadanía.

La contienda dialéctica concluyó con la intervención de la concejala de Cultura, María Eugenia Cabezas, que se dirigió a los representantes de la asociación para advertirles de que había más ciudadanos que no opinaban igual que ellos. Fin del pleno, pero la polémica de la ubicación del Museo de Baltasar Lobo promete nuevos capítulos.