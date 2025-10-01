El cribado de cáncer de mama detecta 455 casos en Zamora al año y Azayca rechaza "edulcorarlo" con "mucho lazo rosa"

El último informe de resultados del cribado de cáncer de mama, realizado el pasado año con datos referidos a 2023, revela que esa anualidad se detectaron un total de 455 positivos entre las 10.750 mamografías realizadas en la provincia de Zamora a las mujeres que voluntariamente se sometieron a ellas en la edad en la que es recomendable hacerlo.

Azayca ha resaltado ese dato con motivo de la presentación de unos marcapáginas de concienciación sobre este tipo de cáncer y ha resaltado la importancia del diagnóstico precoz en una patología en la que "el tiempo marca la diferencia" y un cáncer que es "importantísimo cogerlo a tiempo". La presidenta de Azayca, Pilar de la Higuera, ha subrayado la importancia de participar en el cribado y ha transmitido también un mensaje de alerta a la gente joven, porque se están observando también muchos casos de cáncer de mama entre mujeres jóvenes, algo que ha achacado a los cambios en los estilos de vida.

Ante la polémica que se ha generado en Andalucía por el retraso de meses y hasta más de un año en algunos casos de pruebas complementarias que se debían realizar a mujeres que habían dado positivo en ese cribado, Pilar de la Higuera ha aclarado que aunque siempre puede haber alguna excepción y algún caso que se retrasó en Zamora no se dan esos retrasos y la Unidad de Patología Mamaria de Zamora funciona "muy bien". Además, los médicos también están concienciados con que hay que actuar "rápidamente" en los positivos de los cribados y "felizmente" en Zamora no se han producido situaciones parecidas a las de Andalucía y cuando se detecta algún retraso desde Azayca se han puesto en contacto con la Unidad de Patología Mamaria y se ha solucionado el contratiempo.

Pilar de la Higuera ha presentado los marcapáginas que ha editado la asociación para concienciar sobre el cáncer de mama, con dos versiones, una para mujeres y otra para hombres, ya que, aunque es menos frecuente, ellos también pueden sufrir este tipo de cáncer y deben conocer los síntomas ante los que hay que acudir al médico.

Los marcapáginas editados, un total de cuatro mil, se van a repartir tanto en la calle a la población en general como en centros de salud e incluso en centros educativos dada ese aumento de casos entre jóvenes. Pilar de la Higuera ha rechazado el uso de lazos rosas con motivo del mes del cáncer de mama, ya que "a veces lo edulcoramos con mucho rosa y mucho lazo, con muy buena intención, pero parece que se transmite que no es tan grave" cuando existen muchos tipos de cáncer de mama y algunos más graves que otros, ha argumentado.