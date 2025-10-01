Sucesos en Zamora
Cinco imputados por robar 90.000 euros en un atraco: la Fiscalía exige penas que suman 18 años de cárcel
Los ladrones reventaron la cámara acorazada de una empresa de Zamora valiéndose de una llama de alta temperatura de oxígeno y gas
Los 121.561 euros por el dinero robado de la caja fuerte de una empresa de construcción de Zamora y por los daños ocasionados en el asalto podrían conducir 18 años de prisión a los cinco imputados por la Fiscalía de Zamora, dos de ellos en paradero desconocido y todos con antecedentes penales por delitos del mismo tipo.
Las diligencias llevadas a cabo apuntan a que los cinco procesados, de iniciales E.G.G., R.M.M.. G.R.B.C., JC.B.S. y A.T.L., están acusados de acudir al caer la noche, entre las 21.00 horas del 4 de enero de 2020 y la madrugada del 5 de enero, a la sede de la empresa, en la avenida de Cardenal Cisneros, con la intención de robar la cámara acorazada. Los delincuentes, condenados por juzgados de Madrid, Zaragoza y Málaga, realizarían varios agujeros en la pared, técnica del butrón, para acceder al interior de la estructura. Las maniobras que llevaron a cabo no tuvieron éxito.
Los cacos no desistirían de su objetivo y tres de ellos regresarían una semana después, el 12 de enero de 2020, para forzar la puerta de entrada a la sede empresarial y, esta vez sí, salir con un buen botín de 90.000 euros en efectivo, según se describe en el escrito de la acusación pública. De nuevo, acudirían a la misma técnica del butrón en la pared de la cámara acorazada, cuya puerta también resultó dañada.
En esa ocasión irían con herramientas adecuadas para poder entrar en el habitáculo de acero y utilizar una llama de alta temperatura para cuya consecución se mezclan oxígeno y un gas combustible, lo que permite romper la cámara. El atraco se estima que ocurrió entre las 12.33 y las 14.34 horas, aprovechando que era domingo y la posibilidad de ser descubiertos era menor que un día de actividad laboral.
Los daños causados en la empresa se tasaron en 22.561 euros por los desperfectos en la cámara acorazada, en la puerta de entrada a la sociedad desvencijada y en una caja fuerte que fue arrancada y cuya puerta apalancaron los ladrones.
