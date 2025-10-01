Al calor de la manta zamorana para combatir el frío: la prenda que vuelve a estar de moda por su carácter "abrigón"

Con las comodidades de hoy en día, es más fácil sobrellevar el frío zamorano. Sin embargo, nuestros antepasados lo tuvieron más complicado, de ahí que se las ingeniaran con la materia prima de la provincia para combatir las bajas temperaturas.

Como explicábamos en este artículo, la verdadera manta zamorana tiene 100% lana de oveja. Su origen se remonta a la denominada ruta de la lana procedente de Extremadura hacia Valladolid. Era un enclave estratégico en el que nació una ferviente industria textil especializada en la lana. Cuando Zamora se repobló tras las incursiones árabes, un grupo de palentinos se asentó en el siglo XI en los arrabales de la ciudad organizando la industria del hilado y del tejido: era el territorio conocido hoy en día como el barrio de La Lana.

Aunque hoy en día se utiliza más como elemento decorativo, lo cierto es que la podemos seguir encontrando en muchos hogares. Y ahora también en muchos escaparates como motivo de orgullo.

Sin ir más lejos, fue el regalo recibido por la infanta Elena de Borbón hace tan solo unos meses con motivo de un encuentro de capellanes taurinos.

Una prenda zamorana conocida por su calidad incluso en el cine

En la misma línea, en 2018, llegó a los cines 'Superlópez', la película basada en el cómic creado en 1973 por el dibujante español Jan (Juan López Fernández). El personaje, nacido como parodia de Superman, fue encarnado por Dani Rovira en un largometraje dirigido por Javier Ruiz Caldera.

En la película e incluso en el tráiler, se colaba un guiño a la provincia de Zamora en referencia a la manta zamorana debido a su popularidad. En una de las escenas, Dani Rovira se presentaba ante sus padres con el traje de superhéroe, capa incluida, a lo que su madre le espetaba: "Si coges frío, te lo pones así, en plan manta zamorana", en alusión a su carácter "abrigón".

Dos tamaños a elegir de la manta zamorana

Ahora, Santiago Textil, comercio zamorano dedicado a artículos para el hogar, ha popularizado de nuevo las mantas zamoranas. Siguiendo su línea de calcetines, camisetas, toallas, bolsas de tela con motivos zamoranos (como las mascaradas, los pueblos de la provincia, la Semana Santa o el bordado carbajalino), Santiago Textil apuesta por la manta zamorana alabando el "calor de tradición en cada hebra".

Los productos zamoranos de "Santiago Textil" / Jose Luis Fernández

Según publicitan, esta manta de lana es "perfecta para los días fríos" y está elaborada con "materiales de calidad y un diseño que mantiene viva la esencia de nuestra tierra". A su juicio, es ideal para el hogar o como un regalo con identidad zamorana.

Santiago Textil ha lanzado dos tamaños, para una cama de 90-105 y para una cama de 135-150. El precio de la más pequeña es de 169 euros a tenor de su lana gruesa y de calidad. Además de las mantas de lana, los motivos zamoranos con los colores característicos de esta genuina prenda textil también se pueden encontrar en otros complementos como toallas y calcetines.