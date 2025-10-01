Se busca a un paciente "fugado" del Hospital de Zamora
Policía Municipal y sanitarios inspeccionan el barrio de Las Viñas
Efectivos de la Policía Municipal y de Sacyl están buscando a un paciente que se habría fugado del Hospital Provincial, indicaron a este diario fuentes vecinales.
Al parecer la búsqueda se está centrando en el barrio de Las Viñas.
