Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Se busca a un paciente "fugado" del Hospital de Zamora

Policía Municipal y sanitarios inspeccionan el barrio de Las Viñas

Búsqueda del paciente fugado.

Búsqueda del paciente fugado. / Cedida

Carlos Gil Andrés

Carlos Gil Andrés

Efectivos de la Policía Municipal y de Sacyl están buscando a un paciente que se habría fugado del Hospital Provincial, indicaron a este diario fuentes vecinales.

Al parecer la búsqueda se está centrando en el barrio de Las Viñas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. ¿Qué tienda abrirá en el enorme local dejado por el outlet de 'El Corte Inglés' en Zamora?
  2. Raphael suspende su concierto de hoy en Zamora por motivos médicos: la fiesta de Caja Rural continúa con dos grandes actuaciones
  3. Dos socios de un gimnasio de Zamora, expareja en la actualidad, se enfrentan por 113.000 euros
  4. Todas las líneas de bus autonómicas y provinciales de Zamora son gratuitas a partir de hoy: Buscyl funciona ya al 100%
  5. Estos son los camareros más majos de toda Zamora, según nuestros lectores
  6. Comienzan las obras del nuevo aparcamiento gratuito en Zamora de más de cien plazas
  7. Estos son los seis premiados por Caja Rural de Zamora: merecido reconocimiento
  8. Así avanza la obra del Mercado de Abastos de Zamora: el comercio de proximidad se adapta al futuro

"A por el turismo LGTBIQ+": Zamora entra en la Red Españoal de Destinos por la Diversidad

"A por el turismo LGTBIQ+": Zamora entra en la Red Españoal de Destinos por la Diversidad

Se busca a un paciente "fugado" del Hospital de Zamora

Se busca a un paciente "fugado" del Hospital de Zamora

Llegan los robots mascota a la Aldehuela: "Las personas suelen reaccionar de una forma positiva a la robótica social"

Llegan los robots mascota a la Aldehuela: "Las personas suelen reaccionar de una forma positiva a la robótica social"

Los incendios de agosto provocan el batacazo del turismo rural en Zamora

Los incendios de agosto provocan el batacazo del turismo rural en Zamora

El Z! Live da a conocer el grueso de los grupos de 2026

El Z! Live da a conocer el grueso de los grupos de 2026

El viejo libro sobre un acontecimiento de Zamora en 2006 que puedes encontrar en el Hospital Universitario de Salamanca

El viejo libro sobre un acontecimiento de Zamora en 2006 que puedes encontrar en el Hospital Universitario de Salamanca

El cribado de cáncer de mama detecta 455 casos en Zamora al año y Azayca rechaza "edulcorarlo" con "mucho lazo rosa"

El cribado de cáncer de mama detecta 455 casos en Zamora al año y Azayca rechaza "edulcorarlo" con "mucho lazo rosa"

100.000 euros para la concentración parcelaria de nueve pueblos de Zamora

100.000 euros para la concentración parcelaria de nueve pueblos de Zamora
Tracking Pixel Contents