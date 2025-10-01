100.000 euros para la concentración parcelaria de nueve pueblos de Zamora

La Diputación Provincial de Zamora acaba de conceder las ayudas a la concentración parcelaria al adjudicar 100.000 euros para mejorar la dimensión de las parcelas agrícolas en el medio rural con el objetivo de que las explotaciones sean más rentables y contribuir a su modernización y a la sostenibilidad del sector. El área de Agricultura y Ganadería atendió todas las solicitudes que le han llegado que cumplían con las bases, nueve ayuntamientos en total.

Se trata de los municipios de Requejo, que recibe 5.000 euros; de Rábano de Aliste, 10.000 euros; de Alcañices, 15.000 euros; de San Vitero, 10.000 euros; de Fonfría, 15.000 euros; de Mahíde, 15.000 euros; de Trabazos, 10.000 euros; de Villalcampo, 10.000 euros; y el de Rabanales, 10.000 euros. Unas subvenciones que "refuerzan el compromiso de la institución con el sector agrario y con nuestros pueblos, en beneficio directo de los agricultores y de la economía rural".

Prevención de incendios

Por otro lado, la Diputación también ha sacado a contratación la adquisición de una máquina multifuncional para labores de prevención de incendios forestales, dotada con brazo desbrozador, cabezal desbrozador forestal y soplador para el Parque de Maquinaria de la Institución por importe de 300.000 euros. El 54% del coste lo financia la Junta de Castilla y León, 162.000 euros; y la Diputación, el 46%, es decir, 138.000 euros.

El presidente de la Diputación, Javier Faúndez Domínguez, ha subrayado que esta inversión "se enmarca dentro del compromiso de la Institución Provincial con la protección del entorno natural, la seguridad de los vecinos y el apoyo a los ayuntamientos en la conservación de sus infraestructuras rurales".