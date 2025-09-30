El zamorano Eduardo Gimeno, de Fundación Personas Zamora, embajador de la inclusión en Emiratos Árabes

"We are inclusion". Aunque parece una declaración de intenciones, se trata del lema del decimoctavo Congreso Mundial de Inclusión Internacional celebrado en Emiratos Árabes Unidos donde Zamora ha estado representada a través de Eduardo Gimeno, un zamorano de la Fundación Personas Zamora que se ha convertido en el mejor embajador de la inclusión. El foro global, que ha reunido a organizaciones de todo el mundo para avanzar en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad intelectual, ha dado voz a Gimeno como integrante de la comitiva española para reivindicar más derechos en varias vertientes:

La vida en comunidad

El liderazgo de personas con discapacidad

de personas con discapacidad La paternidad

Sobre este último aspecto, el zamorano está especialmente sensibilizado ya que es padre de un niña y perfecto conocedor de los retos de formar una familia con esta condición. Precisamente su intervención en el congreso celebrado en Sharjah ha versado sobre las dificultades laborales y sociales a las que se enfrentan las personas con discapacidad cuando dan el paso de formar una familia y tener descendencia: un desafío emocionante y repleto de amor, pero también duro ante las limitaciones que la propia sociedad impone.

Eduardo (centro) junto a otros integrantes de la delegación. / Fundación Personas

"Hace 20 años esto era impensable para mí"

A su regreso de Emiratos Árabes Unidos, Eduardo Gimeno comparte sensaciones con sus compañeros y reflexiona sobre el giro que ha dado su vida: "Ir allí y representar al colectivo es muy emocionante". Tanto es así que "si me cuentan hace 20 años que yo iba a estar allí hablando en primera persona en lugar de las familias o de los profesionales... no lo hubiera creído". A la experiencia profesional se une también la personal "al conocer la ciudad y escuchar a compañeros de otros países sobre cómo es su vida porque te das cuenta de que se pueden hacer muchas cosas", explica mientras muestra algunas fotografías del periplo, entre ellas, la que puedes ver a continuación con su camiseta del equipo de la ciudad, el Zamora CF.

Eduardo Gimeno, con la camiseta del Zamora CF. / Fundación Personas

El XVIII Congreso Mundial de Inclusión ha reunido a personas con y sin discapacidad intelectual para promover la inclusión a nivel mundial, con un enfoque en el liderazgo de las personas con discapacidad, la educación inclusiva, los apoyos personalizados y la inclusión en políticas públicas. También ha abordado la inclusión de la discapacidad en las políticas climáticas y el fortalecimiento del movimiento asociativo a nivel mundial.