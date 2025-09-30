Zamora crea una red de centros Silver Jobs que utilizarán inteligencia artificial, domótica y robótica para el cuidado a distancia de los mayores de la provincia

La inteligencia artificial, la robótica y la domótica se pondrán en Zamora al servicio de los cuidados a distancia de las personas mayores de la provincia en un proyecto innovador impulsado por la Diputación de Zamora que acaba de completar la tramitación para su puesta en marcha con la contratación del equipamiento necesario para ello. La iniciativa se enmarca en el proyecto Silver Jobs que la Institución provincial de Zamora impulsa en el marco de un proyecto financiado con fondos europeos Interreg que cuenta como socia a la ciudad vecina portuguesa de Braganza.

En el caso de la provincia de Zamora, la idea es crear un centro de innovación social en el que experimentar nuevos desarrollos y promover la utilización de las nuevas tecnologías para dar servicios a distancias a las personas mayores, especialmente a aquellas que viven solas en el medio rural. A esas instalaciones centrales, que se ubicarán en Granja de Moreruela, se sumarán otros dos centros satélites o nodos que se situarán en Benavente y Villalpando.

Los tres centros se van a equipar con equipos informáticos y material de ofimática, sensores, una red de internet de alta velocidad, software y sistemas de información, servicios de consultoría en tecnologías de la información, gestión y servicios, desarrollo de programas informáticos y formación técnica, industrial y profesional. La Diputación de Zamora acaba de adjudicar y formalizar el contrato de esos suministros y servicios por un importe de 75.078 euros, IVA incluido, para que pueda iniciarse el proyecto de forma inminente y garantizar su continuidad durante los próximos quince meses.

Inicialmente, estos tres espacios Silver Jobs darán servicio a al menos una veintena de personas mayores a los que se efectuará un acompañamiento digital y se les prestarán servicios tanto a distancia como presencialmente. Para ello, se utilizarán la IA, la domótica y la robótica para apoyar el trabajo de prestación de cuidados de pesonas mayores a distancia y mantener una adecuada comunicación con las familias.

Para ofrecer ese servicio de asistencia a distancia se dispondrán de aparatos tecnológicos y médicos conectados para que transmitan la información en tiempo real al centro de control, como glucómetros inteligentes, pulsoxímetros, tensiómetros conectados, sensores de actividad o robots de asistencia, con software de salud y cuidados a distancia para su gestión.

Estos tres Centros de Innovación en Cuidados Silver se constituirán como plataformas integrales diseñadas para una gestión de la atención remota, la programación de actividades y el seguimiento de la salud de los usuarios del proyecto. Para ello, contarán con un módulo de alimentación inteligente que facilita la comprensión de la distribución nutricional óptima, harán recomendaciones personalizadas basadas en el análisis de los hábitos alimenticios y el estado de salud, gestionarán dietas con el enfoque de una alimentación saludable, se adaptarán a las necesidades individuales de cada usuario según su historial médico, alergias y objetivos de salud, harán un seguimiento de la hidratación y el equilibrio de nutrientes para favorecer un estilo de vida saludable, se integrarán con dispositivos como básculas inteligentes y monitores de actividad para hacer un seguimiento en tiempo real y ofrecerán formación a través de guías educativas y contenido en formato vídeo.

"El objetivo es optimizar la gestión del bienestar y la salud de los usuarios, facilitando la personalización de cuidados y promoviendo un envejecimiento activo y saludable", resaltan los promotores de este innovador proyecto.