El 'veranillo de San Miguel', un invitado más en Zamora durante toda la semana

Han pasado ya ocho días desde que España entrara en el otoño. Para muchos esperado y para otros sinónimo de volver a la rutina, se trata de una estación que hace de puente entre el calor sofocante de verano y las gélidas noches de invierno. En cuanto al otoño meteorológico, pasó a formar parte de las vidas españolas a comienzos de mes, el pasado 1 de septiembre. Aún con esta disparidad de fechas, hay elementos que no cambian con el paso de los años en este periodo trimestral que llega junto a la vuelta al cole. Uno de los ejemplos, que Zamora vive con intensidad estos días, es el 'veranillo de San Miguel'.

Históricamente, el otoño tiene en España dos pequeños lapsos de tiempo en los que el verano reniega de su marcha. Un pequeño espejismo de temperaturas más altas de lo normal para aquellos a los que no les fue suficiente con tres meses de intenso calor en la época estival. Así, este año el 'veranillo de San Miguel' se adelantó un día a la fecha que ocupa en el santoral católico, pues el 28 de septiembre ya se notaron los primeros cambios al tener unas temperaturas mínimas de 13 °C en la capital. Una tónica que será habitual durante lo que resta de semana, con el termómetro siempre por encima de los 9 °C en las horas más frías, a excepción del jueves (7 ºC).

Previsión meteorológica en la ciudad de Zamora / AEMET

En cuanto a las temperaturas máximas, su regularidad será mucho más visible. Tras el pico de 26 ºC que se vivió el pasado 26 de septiembre, el mercurio no ha subido hasta tales cifras desde entonces, aunque las previsiones de la AEMET no descartan volver a esos valores según se acerque el fin de semana. Para ser más precisos, las máximas previstas apuntan a los 25 ºC tanto este martes como el miércoles, mientras que esta cifra se eleva de nuevo hasta los 26 ºC en las siguientes jornadas. Incluso, en el más optimista de los pronósticos, el sábado podría situarse como uno de los días más cálidos del otoño con sus 27 ºC en la capital.

Sanabria, bajo cero el domingo

Mientras que gran parte de la provincia vivirá una semana agradable en cuanto a las temperaturas, la comarca de Sanabria volverá a tener algunos de los registros más bajos de toda Castilla y León. A las 08:00 horas de este martes, 30 de septiembre, la estación de Robleda-Cervantes volvió a dar muestras de su singularidad registrando una temperatura de 1,2 ºC, lo que sitúa a este municipio más de 8ºC por debajo de la capital en ese mismo momento. De cara a lo que resta de semana, se esperan mínimas entre los 2 ºC y los 4ºC, sin descartar quedarse bajo cero el próximo domingo. Unas cifras que contrastarán con las máximas, similares a las de la ciudad de Zamora (entre 19 ºC y 25 ºC).