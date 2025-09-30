Dos socios de un gimnasio y expareja se enfrentan por 113.000 euros

Dos socios de un conocido gimnasio de la capital ubicado en las inmediaciones de Tres Árboles, que tenín cuando eran pareja entre 2021 y 2023, están imputados por sendos delitos de apropiación indebida: ella por quedarse ingresos del negocio dedicado al crossfit en Zamora; y él por derivar a su cuenta beneficios de un piso turístico que habían comprado en común. La Fiscalía de Zamora exige cuatro años de prisión para la mujer, E.S.M., y dos para el monitor, R.V.H., un conocido deportista; por sendas infracciones.

La mujer está procesada por la supuesta desaparición de 90.000 euros de los pagos en metálico y por bizum de las cuotas de usuarios, de entre 40 y 60 euros, ingresos que no aparecerían registrados desde noviembre de 2021 en la contabilidad de la empresa, ni tampoco en la liquidación de impuestos y se habría quedado E.S.M., que es la socia mayoritaria y administradora.

Además, se le acusa de haber dejado de abonar 23.589 euros de los préstamos concedidos a la sociedad lo que perjudicaría al otro accionista que exige que le indemnice con 34.000 euros por daños morales. Y es que la suma de los beneficios que le ocultó y de las cuotas de los préstamos que no abonó suman 113.589 euros.

En el procedimiento judicial abierto se estima también contra el deportista que existen indicios suficientes de que habría engañado a E.S.M. para quedarse 12.000 euros obtenidos con el alquiler un piso turístico propiedad de la pareja para los que abriría una cuenta a sus espaldas. La socia le exige 6.000 euros por daños morales, recoge el escrito de acusación.

Supuestas facturas falsas para quedarse el dinero

La Fiscalía acusa a la mujer de crear facturas de productos para otra empresa de la que es dueña, por lo que ella misma figuraba como destinataria, ingresado en una cuenta de la que era titular y a la que derivaba las cuotas "bizum deportes" que recibía a través de su teléfono móvil sin que se transfiriera a la cuenta de la empresa.

La imputada habría cambiado de plataforma para gestionar y controlar a la empresa, decisión con la que dejó fuera de la información a su socio, de acuerdo con la investigación judicial, lo que deberá probarse en el juicio que se celebrará en la Audiencia de Zamora.

La posesión de forma conjunta de un piso turístico en Madrid, adquirido con hipoteca, es otro de los conflictos que enfrenta a los dos imputados, una propiedad de la que se estaría beneficiando únicamente el monitor, acusado de cambiar la cuenta bancaria en la que los inquilinos realizan los ingresos de las estancias sin contar con su socia. De este modo, R.V.H. sería el único que sacaría beneficios del alquiler del inmueble.