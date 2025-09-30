Segundo candidato a abad del Espíritu Santo

Manuel Cardo Moldón, más conocido por "Manín", aspira a la presidencia de la Hermandad Penitencial del Santísimo Cristo del Espíritu Santo.

Hermano desde hace más de 40 años y ha dado el paso de presentar su candidatura “amparado por un amplio respaldo de la masa social del hermanos y hermanas”.

“Me presento a abad con la humildad de quien ha aprendido desfilando, cantando y sirviendo a su hermandad durante toda una vida. Pido la confianza de los hermanos para cuidar lo esencial, gestionarlo con transparencia y preparar el relevo con serenidad, unidad y respeto”, indica.

Los pilares de su candidatura son la conservación y puesta en valor del patrimonio, el cuidado de la identidad y la tradición del Viernes de Dolores, la “transparencia y rigor” en las gestiones tanto económicas como organizativas sin olvidar el respeto entre los hermanos. También aboga por “un compromiso social y presencia en el barrio del Espíritu Santo”, y el “diálogo intergeneracional y la participación activa de mayores y jóvenes” porque “tenemos que trabajar el presente, respetando el pasado, pero teniendo en cuenta que la juventud es el futuro inmediato”.

Las elecciones a la presidencia del Espíritu Santo tendrá lugar el sábado 4 de octubre en el Seminario de las 17.00 hasta las 20.00 horas.-

Los hermanos que deseen presentar su candidatura para ser presidente tiene que remitir una carta certificada a nombre del secretario (Enrique Calvo Sampedro) hasta el próximo el 2 de octubre a las 12.00 horas al apartado de correos 323 de Zamora donde figure "bien visible" la palabra "candidatura".