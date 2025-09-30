Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Segundo candidato a abad del Espíritu Santo

Hermano desde hace 40 años aboga por una gestión “con transparencia”

Manuel Cardo Moldón &quot;Manín&quot;.

Manuel Cardo Moldón "Manín". / Cedida

Natalia Sánchez

Natalia Sánchez

Manuel Cardo Moldón, más conocido por "Manín", aspira a la presidencia de la Hermandad Penitencial del Santísimo Cristo del Espíritu Santo.

Hermano desde hace más de 40 años y ha dado el paso de presentar su candidatura “amparado por un amplio respaldo de la masa social del hermanos y hermanas”.

 “Me presento a abad con la humildad de quien ha aprendido desfilando, cantando y sirviendo a su hermandad durante toda una vida. Pido la confianza de los hermanos para cuidar lo esencial, gestionarlo con transparencia y preparar el relevo con serenidad, unidad y respeto”, indica.

Los pilares de su candidatura son la conservación y puesta en valor del patrimonio, el cuidado de la identidad y la tradición del Viernes de Dolores, la “transparencia y rigor” en las gestiones tanto económicas como organizativas sin olvidar el respeto entre los hermanos. También aboga por “un compromiso social y presencia en el barrio del Espíritu Santo”, y el “diálogo intergeneracional y la participación activa de mayores y jóvenes” porque “tenemos que trabajar el presente, respetando el pasado, pero teniendo en cuenta que la juventud es el futuro inmediato”.

Las elecciones a la presidencia del Espíritu Santo tendrá lugar el sábado 4 de octubre en el Seminario de las 17.00 hasta las 20.00 horas.-

Noticias relacionadas y más

Los hermanos que deseen presentar su candidatura para ser presidente tiene que remitir una carta certificada a nombre del secretario (Enrique Calvo Sampedro) hasta el próximo el 2 de octubre a las 12.00 horas al apartado de correos 323 de Zamora donde figure "bien visible" la palabra "candidatura".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents