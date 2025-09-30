Un reloj detallará la cuenta atrás para la feria Fromago 2026

La estatua de Viriato tendrá compañía en los próximos días con la instalación en su plaza de un gran reloj que se encargará de señalar la cuenta atrás para la tercera edición de la Feria Internacional del Queso Fromago, que tendrá lugar en la ciudad del 17 al 20 de septiembre.

El reloj, que detallará las horas, minutos y segundos que restan para la inauguración de esta feria internacional, tendrá forma de triángulo, en alusión a las cuñas de queso. Además, esta figura geométrica es la identidad de visual que este próximo año, tras las ediciones anteriores con los cuadrados y los círculos.

Presentación oficial

La Diputación Provincial de Zamora ha albergado este martes la presentación oficial de Fromago 2026, que ha contado con la presencia de Javier Faúndez, presidente de la institución provincial, principal promotor de la feria, y Sara Fregeneda, presidenta de la Escuela de Industrias Lácteas de Zamora, entidad organizadora.

Faúndez apuntó que “tras el éxito de organización y gestión del pasado año, el objetivo claro de la edición 2026 es la consolidación”, subrayó. Una meta que pasa por “subir el nivel y hacer que feria se refuerce y crezca”.

Público en Fromago. / Jose Luis Fernández

De ahí que se aspire a aumentar las cifras de 2024, donde se dieron cita 330 stands, 230 empresas y más de 300.000 visitantes, con un impacto económico para la ciudad de catorce millones de euros.

La mitad de stands ya reservados

Pro su parte, desde Eilza, Sara Fregeneda añadió que el 30% del espacio dedicado a los stands ya está vendido, mientras que el 50% tiene hecha su reserva. “Los precios no van a variar con respecto a 2024, para animar así al crecimiento de la feria”, indicó.

El próximo paso de Fromago 2026 será una reunión en el mes de noviembre con todas las instituciones que colaboraron el pasado año para calcular con qué cantidades pueden seguir apoyando una feria que pone a Zamora en el mapa internacional.