¿Quieres que Zamora, León y Salamanca tengan autonomía propia? La UPL pide a Mañueco una consulta popular

La Unión del Pueblo Leonés (UPL) impulsa en las Cortes de Castilla y León una moción en la que convocar una consulta popular para "dar voz a la ciudadanía de Zamora, León y Salamanca", que decidan si quieren formar su propia comunidad autónoma y segregarse de las provincias castellanas para autogobernarse y prosperar, a la vista de que no lo han logrado bajo el paraguas de la actual. UPL denuncia el freno que supuesto este territorio formado por nueve provincias, en la actividad socioeconómica ha pivotado en Valladolid, beneficiada, por ejemplo, "de los fondos europeos que la Junta consigue por los ratios de despoblación y para mejorar infraestructuras en la raya se queden en estas provincias", ha manifestado el presidente de la formación política en Zamora, Manuel Herrera, y el presidente general, Carlos Javier Salgado, que se ha desplazado hasta la capital zamorana para dar a conocer la iniciativa.

El debate parlamentario tendrá lugar los días 8 y 9 de octubre, una posibilidad que respalda la Constitución Española que autoriza este tipo de referéndums cuando existen razones históricas y socioeconómicas, como es el caso, además, existen peticiones de más de 70 ayuntamientos de las tres provincias y la convocatoria está ampara la jurisprudencia tras la sentencia del Tribunal Constitucional. "No se preguntó a la ciudadanía en 1983 a la hora de incluir a Zamora, León y Salamanca a la hora de integrarlas con provincias de castilla la vieja, por lo que se debe dejar a la ciudadanía que se posicione", ha declarado Salgado, sin olvidar las "características compartidas por su historia común como antiguo Reino de León y como Región Leonesa" más adelante.

Las tres provincias más envejecidas de España

El leonesista ha hecho especial hincapié en la pertenencia de este territorio leonés al "corredor económico Ruta de la Plata que lo vertebran como región", un eje que la Junta de Castilla y León "ha postergado, nunca ha potenciado", lo que ha contribuido a "una mala evolución socioeconómica que nos ha convertido en la peor zona en renta per cápita y un crecimiento vegetativo negativo", el menor de España y uno de los mayores de Europa, de modo que "de 200.000 habitantes perdidos en Castilla y León, 180.000 son de la Región Leonesa". José Carlos Salgado ha apuntado que se trata del territorio de Castilla y León que tienen más personas oriundas que viven en otras provincias del país, en concreto "600.000 personas nacidas en Zamora, León o Salamanca".

Salgado ha descendido a la "realidad cultural y a las tradiciones que comparten las tres provincias de la región". El presidente general apeló, apeló a las "razones jurídicas basadas en el artículo 2 de la Constitución que reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran", lo que abre la puerta a crear la Región Leonesa, al tiempo que cumpliría con el artículo 143 de la Carta Magna que establece que las provincias que conformen la autonomía sean"limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes".