La problemática de los semáforos en ámbar: "Hoy no he tenido un accidente porque se ve que no era el día"

Verde para avanzar. Rojo para detenerse. Ámbar es sinónimo de precaución. Esta gama cromática, conocida desde los más pequeños hasta los más mayores, no parece suponer un problema en primera instancia. Sin embargo, ¿cuántos hemos tenido que revisar el semáforo de los peatones cuándo el del conductor está en ámbar para asegurarnos de si debemos o no pasar?.

Esta es la última queja de numerosos conductores zamoranos, una situación que, como en el caso de Anabel, podría haber terminado en desgracia: "Hoy no he tenido un accidente porque no era el día. Vengo desde Morales al polígono, y justo en la gasolinera de al lado de Midas hay un semáforo. Estaba en ámbar, pasé, y justo vi por el rabillo del ojo que estaba en verde para los peatones. Un chico en ese momento estaba intentando pasar. Nos hemos asustado los dos".

La problemática

El problema, según Anabel, es que los semáforos de los conductores están en ámbar mientras que los de los peatones pueden estar en verde o en rojo: "¿Cómo sabemos los conductores su tenemos que parar o no?". Una situación que, según cuenta, no es un caso excepcional de esa zona, sino que pasa en muchos otros.

Han sido muchas las personas que se han unido a esta queja. Y es que, aunque el color avise de que se debe de pasar con precaución y a una velocidad moderada, la gran mayoría coincide en la problemática: "Ya sabemos que en ámbar tenemos que ir con cuidado, pero aunque vayas lento no puedes estar pendiente de como está el semáforo de los peatones", alega Berta.

Se trata de una situación que para muchos supone un peligro, y donde se considera que sería mejor "que si el semáforo de peatones está en verde, el de los conductores esté cerrado".