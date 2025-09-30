Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Semana santa

El poeta Jesús Losada pregonará la Semana Santa en Zamora

El artista toresano Carlos Adeva será el encargado de realizar el cartel pictórico que promocionará la Pasión de Zamora el próximo año

Reunión del consejo rector anoche en la sede de la Cofradía de la Vera Cruz. | ALBA PRIETO

Natalia Sánchez

El poeta Jesús Losada será la persona encargada de pronunciar el pregón de la Semana Santa de Zamora en la ciudad el Domingo de Ramos, según comunicó el martes el presidente de la Junta pro Semana Santa de Zamora, Israel López Campos, a sus compañeros del Consejo Rector en una reunión celebrada en la sede de la Vera Cruz.

El poeta Jesús Losada

El poeta Jesús Losada. / Cedida

Con la designación del escritor y profesor zamorano, integrante de cuatro cofradías, se recupera la costumbre no escrita de que quien intervenga en Zamora lo haya hecho previamente en el pregón de Madrid. Losada lo pronunció en 2010 y lo hace ahora, tras residir durante varios años en el extranjero, porque "hemos optado por un zamorano destacado y semanasantero", precisó el máximo responsable de la Pasión.

Cartel

En el transcurso de la sesión, los presidentes de las cofradías y hermandades también conocieron el nombre del artista elegido por la junta de gobierno para que haga el cartel pictórico de 2026. El elegido es Carlos Adeva, un artista toresano que ha llevado a cabo innumerables murales en la ciudad y que ha efectuado carteles para el novenario de Nuestra Madre o bien para la Tertulia del Cofrade, donde fijó su atención en el Cristo de las Injurias al conmemorarse el centenario de la Cofradía del Silencio.

Carlos Adeva posa ante las dos pinturas que exhibe en una exposición en París

Carlos Adeva posa ante las dos pinturas en una exposición en París. / Cedida / LZA

Sede, web y climatización

En otro orden de cosas, la climatización de la instalación que alberga los pasos, recomendada por Patrimonio, ha conllevado un gasto de 60.000 euros que asumirá la Junta pro Semana Santa de Zamora.

Además, la oficina del organismo, que desde el cierre del Museo de Semana Santa estaba en el Seminario, pasará a estar localizada en el Vivero de Empresas de la Cámara de Comercio, con lo que las cofradías se ahorrarán 300 euros mensuales.

Noticias relacionadas y más

La web, precisó López, está "desarrollándose" y estará operativa antes de final de año, mientras que en enero verá la luz la revista Barandales, frente al año pasado que estuvo en los quioscos con las procesiones ya en la calle.

TEMAS

La Junta Pro Semana Santa elige al pregonero y al autor del cartel de 2026

Así es Zamora Orgullosa 2025: programa completo

Ayudas de hasta 9.000 euros para las nuevas empresas que se asienten en la ciudad de Zamora

Cruz Roja consigue reunir más de 4.000 euros con la I Feria Solidaria del Embutido para programas en Zamora

Críticas de la oposición a los 2,3 millones de euros aprobados para el Museo de Lobo en el Ayuntamiento Viejo de Zamora

La IA llega a la residencias de Zamora: estos tres centros de la provincia abren laboratorios de innovación en los cuidados

¿Quieres que Zamora, León y Salamanca tengan autonomía propia? La UPL pide a Mañueco una consulta popular

Adiós al paso de cebra del "susto o muerte" de la avenida Cardenal Cisneros: fulminado a medias

