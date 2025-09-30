Semana santa
El poeta Jesús Losada pregonará la Semana Santa en Zamora
El artista toresano Carlos Adeva será el encargado de realizar el cartel pictórico que promocionará la Pasión de Zamora el próximo año
El poeta Jesús Losada será la persona encargada de pronunciar el pregón de la Semana Santa de Zamora en la ciudad el Domingo de Ramos, según comunicó el martes el presidente de la Junta pro Semana Santa de Zamora, Israel López Campos, a sus compañeros del Consejo Rector en una reunión celebrada en la sede de la Vera Cruz.
Con la designación del escritor y profesor zamorano, integrante de cuatro cofradías, se recupera la costumbre no escrita de que quien intervenga en Zamora lo haya hecho previamente en el pregón de Madrid. Losada lo pronunció en 2010 y lo hace ahora, tras residir durante varios años en el extranjero, porque "hemos optado por un zamorano destacado y semanasantero", precisó el máximo responsable de la Pasión.
Cartel
En el transcurso de la sesión, los presidentes de las cofradías y hermandades también conocieron el nombre del artista elegido por la junta de gobierno para que haga el cartel pictórico de 2026. El elegido es Carlos Adeva, un artista toresano que ha llevado a cabo innumerables murales en la ciudad y que ha efectuado carteles para el novenario de Nuestra Madre o bien para la Tertulia del Cofrade, donde fijó su atención en el Cristo de las Injurias al conmemorarse el centenario de la Cofradía del Silencio.
Sede, web y climatización
En otro orden de cosas, la climatización de la instalación que alberga los pasos, recomendada por Patrimonio, ha conllevado un gasto de 60.000 euros que asumirá la Junta pro Semana Santa de Zamora.
Además, la oficina del organismo, que desde el cierre del Museo de Semana Santa estaba en el Seminario, pasará a estar localizada en el Vivero de Empresas de la Cámara de Comercio, con lo que las cofradías se ahorrarán 300 euros mensuales.
La web, precisó López, está "desarrollándose" y estará operativa antes de final de año, mientras que en enero verá la luz la revista Barandales, frente al año pasado que estuvo en los quioscos con las procesiones ya en la calle.
Suscríbete para seguir leyendo
- ¿Qué tienda abrirá en el enorme local dejado por el outlet de 'El Corte Inglés' en Zamora?
- Raphael suspende su concierto de hoy en Zamora por motivos médicos: la fiesta de Caja Rural continúa con dos grandes actuaciones
- Estos son los camareros más majos de toda Zamora, según nuestros lectores
- Dos socios de un gimnasio y expareja se enfrentan por 113.000 euros
- Todas las líneas de bus autonómicas y provinciales de Zamora son gratuitas a partir de hoy: Buscyl funciona ya al 100%
- Estos son los seis premiados por Caja Rural de Zamora: merecido reconocimiento
- Así avanza la obra del Mercado de Abastos de Zamora: el comercio de proximidad se adapta al futuro
- Comienzan las obras del nuevo aparcamiento gratuito en Zamora de más de cien plazas