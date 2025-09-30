Piden cinco años de cárcel por llevar 49 gramos de crack y 82 de cannabis cuando circulaba por Zamora

El control rutinario de la Guardia Civil con el que se topó en la A-62 le ha costado una imputación por tráfico de drogas y la petición de una pena de cinco años de cárcel por parte de la Fiscalía de Zamora. Los agentes instaron al conductor, de iniciales DA.L.P., a que detuviera el vehículo en el que viajaba y al registrarle hallaron 49 gramos de cocaína en una bolsa. En concreto, el envoltorio contenía "polvo blanco en roca", el denominado crack que se toma fumado.

El elevado porcentaje de pureza de esta droga considerada dura (porque causa grave daño a la salud de las personas), en concreto del 82,56%, indica que se le pueden someter a cortes para lograr un número mayor de dosis y agrava aún más la pena de cárcel que la Fiscalía puede exigir.

El conductor, localizado a la altura de Castrillo de la Guareña, llevaba encima también cannabis en un bote de cristal que los guardias civiles determinaron que tenía un peso neto de 101 gramos, que al ser examinada por Oficina Nacional de Estupefacientes resultó tener una pureza del 17,9%.

La cantidad incautada sobrepasa en un gramo la considerada para consumo propio, es decir, que puede considerarse tráfico de drogas. Los agentes procedieron a arrestar a DA.L.P. que iba al frente del turismo, un Volvo, como responsable de la venta de estupefacientes al menudeo.

El beneficio que se ha calculado que habría obtenido al comerciar con esas sustancias asciende a 5.913 euros, por lo que la multa que solicita la acusación pública es el duplo de esa cantidad: 11.827 euros. La Audiencia de Zamora ha fijado el juicio para finales del mes de octubre.