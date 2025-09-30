Nuevos cortes de tráfico en Zamora por obras: conoce dónde, fechas y desvíos

Si eres de los que te gusta saber qué Zamora te encontrarás al salir a la calle, sobre todo, si vas en coche, debes de saber que varios son los cortes de tráfico previstos desde este martes.

La obra en el Museo de Semana Santa implicará el corte de la calle Motín de la Trucha durante este 30 de septiembre por el bombeo de hormigón. No obstante, a las 2 de la tarde la circulación volverá a la normalidad. Mientras tanto, el acceso a la Ronda de Santa María la Nueva se realizará a través de la calle Carniceros, calle Colación y calle Juego de Bolos.

Obras por la red de calor

Mientras tanto, continúan los trabajos en la red de calor de Zamora. Este martes se realizan actuaciones con dos equipos en diferentes zonas:

Calle Amargura, entre la Avenida Requejo y Príncipe de Asturias . También se realizará una pequeña intervención en el cruce de la calle Amargura con Pablo Morillo. La finalización de estos trabajos está prevista para finales de octubre . Durante este periodo, se mantendrá el tráfico en todas las calles mencionadas.

. También se realizará una pequeña intervención en La finalización de estos trabajos está prevista para . Durante este periodo, Calle Arapiles, Alonso de Tejada y Doña Urraca. En esta zona, se están llevando a cabo trabajos que permiten el acceso a garajes y comercios. La duración estimada de estas obras será de tres semanas.

Plano de desvíos por las obras de la red de calor en Zamora. / Ayuntamiento de Zamora

Adicionalmente, será necesario realizar un corte parcial en la Travesía doctor Olivares a partir del próximo miércoles 1 de octubre, con una finalización prevista para el 10 de octubre. El acceso a los garajes en esta zona se mantendrá a través de la calle doctor Olivares, como se muestra en el plano superior facilitado por el Ayuntamiento de Zamora.