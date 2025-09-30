La magia y la divulgación recalan en los teatros de Zamora

Los magos Gonza Martini, de Argentina; Héctor Mancha, de España; así como Mortenn Christiansen, de Dinamarca; y Erick Lantin & Valérie, de Francia; sorprenderán con sus números al público que asista, en el Teatro Principal de Zamora, a las galas internacionales programadas el fin de semana en la recta final de las XXXII Jornadas Internacionales de Magia de Zamora.

Como ya se ha convertido en una costumbre, el liceo municipal acogerá tres pases, planteados para todos los públicos, que serán conducidos con uno de los magos más prestigiosos del momento actual, Luis de Matos. Con anterioridad, el ilusionista portugués ha actuado y presentado las galas, puesto que tiene una relación muy estrecha con el festival zamorano.

Las citas con la magia de alto nivel serán el viernes 3 y el sábado 4 de octubre, a las 20.30 horas, y el domingo, 5 de octubre, a las 19.00 horas.

Todavía queda alguna entrada disponible a un precio de 18 euros en la web del Principal y en taquilla, abierta de martes a viernes y los días de función de 17.00 a 21.00 horas.

Ramos Carrión

El Teatro Ramos Carrión acoge la charla titulada "Salvar vidas" a cargo del popular técnico de emergencias, Miguel Assal, que cuenta con más de trece millones de seguidores en redes sociales y que aterriza en el liceo este domingo, día 5 de octubre, a las 12.00 horas.

Este profesional, que defiende la máxima de que tener la reacción adecuada en el momento justo es la clave para salvar una vida, a través de sus redes sociales (@miguel_assal) ha logrado contactar con más de 13 millones de personas en tan solo tres años: más de 3,2 millones de seguidores en TikTok; 5,24 en YouTube; 2,1 en Instagram y 2,7 en Facebook. Su contenido se ha convertido en una herramienta útil y necesaria, tanto para aquellos que quieren aprender como para los que desean enseñar a salvar vidas.

Las entradas para la charla y otros espectáculos ya están a la venta tanto en la taquilla del teatro, de martes a domingo de 11.00 a 13.00 y desde las 17.30 hasta las 20.00 horas, como en el web del liceo de la Diputación de Zamora.