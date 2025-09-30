Llega a Zamora el juego “Pure American Hunters”

Zamora acogerá el divertido juego “Pure American Hunters”, una iniciativa promovida por Pure American Style con la colaboración de www.toyfinder.es y el apoyo del Ayuntamiento de Zamora y la Diputación Provincial.

La iniciativa anima a buscar los 20 sobres con el logo de “Pure American Hunters” que se esconderán en lugares clave de Zamora, desde el próximo miércoles 1 de octubre hasta el 3 de octubre, día que se entregarán los coches originales de la marca Hot Wheels a los ganadores.

Las niñas y niños acompañados por un adulto que los encuentren deberán subir la foto con el sobre a la cuenta de Instagram de la feria donde se vea el fondo del sitio de Zamora donde lo encontraron y deberán presentar el sobre el viernes 3 de octubre en la plaza de la Catedral de Zamora a las 20.30 horas en nuestro stand de “Pure American Style”.

La actividad es impulsada por la feria de coches americanos que tendrá lugar en la ciudad entre el 3 y 5 de octubre.