Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Llega a Zamora el juego “Pure American Hunters”

Distribuirán 20 sobre por la ciudad y quienes los encuentren recibirán un coche de Hot Wheels

Modelos de 'Hot Wheels' que serán entregados

Modelos de 'Hot Wheels' que serán entregados / Cedida

Natalia Sánchez

Natalia Sánchez

Zamora acogerá el divertido juego “Pure American Hunters”, una iniciativa promovida por Pure American Style con la colaboración de www.toyfinder.es y el apoyo del Ayuntamiento de Zamora y la Diputación Provincial.

La iniciativa anima a buscar los 20 sobres con el logo de “Pure American Hunters” que se esconderán en lugares clave de Zamora, desde el próximo miércoles 1 de octubre hasta el 3 de octubre, día que se entregarán los coches originales de la marca Hot Wheels a los ganadores.

Las niñas y niños acompañados por un adulto que los encuentren deberán subir la foto con el sobre a la cuenta de Instagram de la feria donde se vea el fondo del sitio de Zamora donde lo encontraron y deberán presentar el sobre el viernes 3 de octubre en la plaza de la Catedral de Zamora a las 20.30 horas en nuestro stand de “Pure American Style”.

Noticias relacionadas y más

La actividad es impulsada por la feria de coches americanos que tendrá lugar en la ciudad entre el 3 y 5 de octubre.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. ¿Qué tienda abrirá en el enorme local dejado por el outlet de 'El Corte Inglés' en Zamora?
  2. Raphael suspende su concierto de hoy en Zamora por motivos médicos: la fiesta de Caja Rural continúa con dos grandes actuaciones
  3. Estos son los camareros más majos de toda Zamora, según nuestros lectores
  4. Estos son los seis premiados por Caja Rural de Zamora: merecido reconocimiento
  5. Así avanza la obra del Mercado de Abastos de Zamora: el comercio de proximidad se adapta al futuro
  6. Comienzan las obras del nuevo aparcamiento gratuito en Zamora de más de cien plazas
  7. Un piso y tierras, herencias recibidas por Manos Unidas en Zamora por... más de 630.000 euros
  8. Una de las principales arterias de Zamora reduce sus plazas de aparcamiento desde este miércoles

Llega a Zamora el juego “Pure American Hunters”

Llega a Zamora el juego “Pure American Hunters”

¿Quieres que Zamora, León y Salamanca tengan autonomía propia? La UPL pide a Mañueco una consulta popular

¿Quieres que Zamora, León y Salamanca tengan autonomía propia? La UPL pide a Mañueco una consulta popular

La implantación de Buscyl en Zamora obliga a reforzar viajes a diario a Salamanca y tiene aún escaso impacto en la línea a León

La implantación de Buscyl en Zamora obliga a reforzar viajes a diario a Salamanca y tiene aún escaso impacto en la línea a León

Zamora crea una red de centros Silver Jobs que utilizarán inteligencia artificial, domótica y robótica para el cuidado a distancia de los mayores de la provincia

Zamora crea una red de centros Silver Jobs que utilizarán inteligencia artificial, domótica y robótica para el cuidado a distancia de los mayores de la provincia

Aparecen nuevas pintadas en un garaje de Zamora... ¿Incitando al diablo?

Aparecen nuevas pintadas en un garaje de Zamora... ¿Incitando al diablo?

CCOO y UGT de Zamora piden a la Junta que la residencia de los Tres Árboles permanezca abierta

CCOO y UGT de Zamora piden a la Junta que la residencia de los Tres Árboles permanezca abierta

Un reloj detallará la cuenta atrás para la feria Fromago 2026

Un reloj detallará la cuenta atrás para la feria Fromago 2026

Cacerolada este miércoles en la plaza de Castilla y León de Zamora: te contamos el motivo

Cacerolada este miércoles en la plaza de Castilla y León de Zamora: te contamos el motivo
Tracking Pixel Contents