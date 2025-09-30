Todas las líneas de bus autonómicas y provinciales de Zamora son gratuitas a partir de hoy: Buscyl funciona ya al 100%

La iniciativa de transporte interurbano de viajeros gratuito para las personas empadronadas en Castilla y León ha concluido su implantación y desde este martes son ya gratuitas todas las rutas regulares de autobús interurbano, tanto en los recorridos que conectan distintas localidades de la provincia como en los que unen Zamora con otras provincias de la comunidad.

La tarjeta de transporte necesaria para beneficiarse de esa gratuidad, denominada Buscyl y promovida por la Junta de Castilla y León, comienza este martes a funcionar en nuevas rutas que comunican varias provincias de la región y entre ellas una de las más demandadas de las que entran en servicio este martes es la comunicación por autobús entre Zamora, Benavente y León que presta la empresa Vivas. Igualmente, la gratuidad del servicio entran en funcionamiento en rutas que comunican la capital zamorana con cabeceras de comarca como Tábara o Carbajales de Alba.

Del mismo modo, se pone en marcha el servicio en autobuses de línea que conectan la ciudad de Zamora con pueblos del alfoz, como Morales del Vino o Roales del Pan.

En total son más de doscientos servicios que afectan a la provincia incluidos en el listado de rutas que entran en vigor este martes, facilitado por la Junta de Castilla y León a través de Buscyl, desde donde también se gestiona la tarjeta virtual o física que, mediante un código QR, se necesita para beneficiarse del transporte de viajeros gratuito.

310 rutas

En total, en la provincia de Zamora la gratuidad se ha extendido a 310 rutas de forma progresiva desde el pasado 1 de septiembre, en tres fases. A ellas hay que añadir otras que aunque aparecen incluidas en otras provincias afectan también a Zamora, como la línea de autobuses entre Salamanca y Zamora que empezó a ser gratuita el pasado 15 de septiembre.

El consejero de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León, José Luis Sanz Merino, ha detallado que en el conjunto de la comunidad son 2.610 las rutas gratuitas y con su implantación se consolida "un modelo único en España que acerca un servicio gratuito, digital y universal a todos los castellanos y leoneses". Ha defendido que la gratuidad del transporte público "no solo es una medida socialmente justa, sino también una apuesta por el equilibrio territorial".

La tecnología utilizada para la implantación también permite conocer datos en tiempo real sobre rutas. "Estamos garantizando que cualquier ciudadano, incluso en las zonas rurales más alejadas, pueda beneficiarse del transporte público gratuito con las mismas condiciones que quien vive en una capital", ha afirmado.

Hasta la jornada de ayer se habían enviado ya más de 340.000 tarjetas a usuarios de Castilla y León que solicitaron el servicio de transporte interurbano gratuito Buscyl.