La implantación de Buscyl en Zamora obliga a reforzar viajes a diario a Salamanca y tiene aún escaso impacto en la línea a León

La tercera fase de la implantación del programa Buscyl que permite a los empadronados en Castilla y León viajar gratis en autobús en todashabers las líneas provinciales y autonómicas de transporte de viajeros ha tenido un escaso eco en la línea Zamora-León, mientras que en la que une Zamora con Salamanca, donde el servicio ya lleva dos semanas implantado, el incremento de la demanda ha obligado a reforzar a diario alguno de los horarios con un segundo autobús.

El programa Buscyl se ha completado y ya está vigente en todas las líneas de la provincia, incluidas tanto las del transporte a la demanda, como las que comunican la provincia con ciudades limítrofes como Salamanca, Valladolid o León o las que desde los pueblos llegan a la capital zamorana a Benavente o a las cabeceras de comarca.

En el primer día de funcionamiento de algunas rutas se ha constatado que todavía hay muchos viajeros despistados que no hacen uso de la gratuidad, bien por desconocimiento, por haberlo haber solicitado la tarjeta a tiempo o porque no son usuarios habituales del autobús y no se habían planteado la opción de viajar gratis en él.

Un ejemplo en el autobús de Vivas que este martes al mediodía partió de la estación de Zamora hacia León únicamente uno de los viajeros, una joven, hizo uso del Buscyl, mientras que otros cinco optaron por pagar el precio del viaje. Del mismo modo, en el autobús que unos minutos más tarde llegó a la estación de Zamora procedente de León apenas fueron dos los viajeros que se beneficiaron de la gratuidad del servicio.

En otras líneas que conectan la capital con cabeceras de comarca como la de Carbajales de Alba o la de Tábara, el uso fue desigual, aunque lo que sí constatan la mayoría de los conductores es que mucha gente pregunta por el programa Buscyl y su funcionamiento, aunque luego no son tantos los que hacen uso de él.

En la línea en la que sí hay un uso más numeroso es en la que une Zamora con Salamanca, que además es uno de los servicios de autobuses interurbanos de Zamora más demandados. En ese recorrido, la gratuidad que posibilita la tarjeta Buscyl se implantó el pasado 15 de septiembre, al igual que en todas las paradas de la línea, aunque técnicamente la Junta informara de que en la de Morales del Vino o la de Corrales era este martes el día en el que comenzaba el servicio gratuito, al referirse únicamente al horario de autobús compartido con el transporte escolar. En esa línea la demanda se ha incrementado de forma notable desde que el autobús es gratuito, un mayor uso que a diario obliga a que alguno de los horarios haya que reforzar el servicio y poner un segundo autobús, según ha admitido el gerente de la empresa Zamora-Salamanca, David Hernández.

Ha indicado que aunque han recibido "un volumen elevado de viajeros" desde que está vigente Buscyl, aún se trata de una novedad y habrá que esperar algo más de tiempo hasta que se estabilice ese número de usuarios. Ha constatado que la aplicación para pasar el código QR de la tarjeta Buscyl por el momento está funcionando bien y no da problemas. El uso más frecuente en ese trayecto corresponde tanto a estudiantes como funcionarios y trabajadores que utilizan a diario la línea, ahora sin pagar ni un céntimo de euro por ello.

n la línea Zamora-León