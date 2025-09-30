Gadis activa la campaña 'Alimenta la amistad' en apoyo a 79 protectoras de animales

Gadis lanza la 7ª edición de su campaña “Alimenta la amistad”. Una acción solidaria que respalda la labor de 79 protectoras de animales, recoge la sensibilidad social con los animales y cumple con el compromiso de la empresa a favor del bienestar animal. Un proyecto ya consolidado en el programa de Responsabilidad Social Corporativa que se lleva a cabo desde el 2019. Un total de 202 Supermercados Gadis de Castilla y León y Galicia se suman a esta causa habilitando espacios para depositar alimentos y productos de higiene destinados al cuidado de perros y gatos. Aquellos clientes que lo prefieran tienen la opción realizar una aportación económica al pasar por caja. Este año se puede colaborar desde el miércoles 1 de octubre hasta el sábado día 12.

Una red de apoyo para protectoras locales

Protectoras de las provincias de Ávila, León, Salamanca, Segovia, Palencia, Valladolid y Zamor; y A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra recibirán y gestionarán toda la ayuda que se recaude. Este apoyo es importante para que puedan atender a lo largo del año a miles de animales en situación de abandono y proporcionarles cuidados y refugio. La directora de Marketing y RSC de GADISA Retail, Melisa Pagliaro, y la coordinadora de RSC, Lucía Santos, han presentado la campaña acompañadas por responsables de algunas de las entidades que participan en la iniciativa: María José López, gerente de la Asociación Micos; y Sonia Santiago, secretaria de Xuntos As Mariñas.Ambas han agradecido el respaldo continuo de Gadis.

Una acción enmarcada en el Día Mundial de los Animales

La solidaridad de los clientes es clave para que, en cada edición, se aumente la ayuda a favor de las protectoras y refugios. En las seis campañas anteriores se han entregado más de 400.000 kilos de alimentos y productos de higiene. Con esta iniciativa, Gadis busca conectar con la conciencia social en torno al bienestar animal, al tiempo que apoya la adopción de perros y gatos sin hogar. En el trasfondo, el Día Mundial de los Animales, que impulsa cada 4 de octubre la Organización Mundial de Protección Animal, coincidiendo con la festividad de San Francisco de Asís. Esta fecha está destinada a sensibilizar sobre la necesidad de su protección y cuidado. Una causa a la que se une Gadis.