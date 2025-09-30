Ecocultura impulsa a Zamora como referente en la producción ecológica

La Feria Hispanolusa de Productos Ecológicos, Ecocultura, se consolida en su XXI edición como el evento de referencia a nivel transfronterizo para productores, elaboradores y distribuidores del ámbito ecológico. Cita que se celebra del 10 al 12 de octubre en Ifeza y que volverá a posicionar a Zamora como referente en la producción ecológica, siendo una "plataforma única para los profesionales del sector donde están representados los productores, los distribuidores y los transformadores en un mercado creciente no solo en la producción, sino también en la transformación y en el consumo", destacó el presidente de la Diputación Provincial, Javier Faúndez.

Mercado en auge como demuestran las cifras, ya que Zamora es la segunda provincia con certificación en ecológico de Castilla y León con más de 25.700 hectáreas, solo por detrás de Salamanca. Además, cuenta con 371 operadores en ecológico, lo que hace que también sea la segunda provincia en número de profesionales con un total de 58 explotaciones.

En 2004, año en que nació Ecocultura, Zamora tenía 35 operadores en ecológico, mientras que hoy son ya 371. Respecto a la superficie certificada, la provincia ha pasado de 1.400 hectáreas a 25.000 en dos décadas.

Importante evolución que ensalzó el dirigente alistano, quien anunció la presencia de más de un centenar de expositores de España y Portugal, sobre todo de la zona de Trás-os-Montes. Además, estarán representadas diez comunidades autónomas: Galicia, Andalucía, Madrid, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, La Rioja, Aragón, País Vasco y Castilla y León.

Feria de relieve que, desde sus orígenes, ha contado con el importante apoyo de Caja Rural, "una entidad comprometida de forma especial con el campo", comentó Faúndez. En este sentido, Cipriano García, director general de Caja Rural de Zamora, recordó como fueron los inicios del evento, que, en un primer momento "se vio como algo muy novedoso", pero que "no iba a tener mucho recorrido". Valoración que, con el tiempo, se ha desacreditado con creces, demostrando la capacidad de la agricultura y la horticultura ecológica para generar empleo verde y riqueza en el territorio, contribuyendo a la fijación de población en el medio rural y el fortalecimiento de canales cortos de comercialización alineándose con los objetivos europeos de que el 25% de la superficie agraria sea ecológica en 2030.

Talleres, showcookings y una paellada popular

Ecocultura se refuerza en esta 21ª edición con un completo programa de actividades para todos los públicos. De este modo, durante las tres jornadas, del 10 al 12 de octubre, "se podrán degustar productos ecológicos, así como conocer de primera mano el trabajo de los productores locales y participar en talleres", apreció el diputado de Agricultura y Ganadería, José Ángel Ruíz. También se realizarán showcookings con cocineros españoles y portugueses, pudiendo disfrutar de música en directo. El programa de Ecocultura incluirá la celebración del foro internacional "Cultivando el futuro", en el marco del proyecto europeo Oh-Fine, con la participación de dieciocho socios de nueve países, con el objeto de facilitar la conversión a ecológico y dotar a agricultores europeos, especialmente a los pequeños productores, de conocimiento y herramientas que les permitan practicar una agricultura competitiva, sostenible y adaptada a las demandas del mercado actual.

La inauguración contará con la asistencia de 250 menores de los colegios inscritos en el proyecto de huertos escolares, promovido por la Diputación y la Junta. Por último, ante el éxito del pasado año, se repetirá el domingo la paellada popular con arroz ecológico, gracias al Consejo de Agricultura Ecológica de la Comunidad Valenciana.

El caracol más famoso de Ifeza rinde homenaje a las cebollas

El caracol que da imagen a la Feria hispanolusa de productos ecológicos, Ecocultura, volverá un año más al recinto de Ifeza de Zamora, pero está vez portando una gran cebolla morada a modo de caparazón.

Después de que el año pasado, con motivo de su edición número veinte, se optase por una gran cesta llena de los productos más emblemáticos que se producen en los pueblos de la provincia y que se habían ido promocionando a lo largo de todas las ediciones anteriores, este 2025 se recupera el dar a un único alimento todo el protagonismo, rindiendo, en esta ocasión, un homenaje especial a las cebollas que se cultivan en el territorio.

El caracol de la pasada edición de Ecocultura. | MIGUEL ÁNGEL LORENZO (ARCHIVO)

"Este año hemos escogido una cebolla porque queremos hacer un guiño a nuestra gente mayor y al mundo rural, a las personas que tienen sus pequeños huertos de cebollas y que dinamizan nuestras poblaciones", comentó el responsable del área de Agricultura y Ganadería de la Diputación Provincial, José Ángel Ruiz, durante la presentación de los detalles de Ecocultura. Feria de referencia en la que se vuelve a hacer una importante apuesta por la sostenibilidad, la economía local y la transición hacia un modelo agrario respetuoso con el medio ambiente.